Qvortrup om nyt parti: Det ser svært ud

Ammitzbøll-Billes nye parti Fremad skal have fat i et borgerligt by-publikum, men det bliver ikke nemt, lyder det fra Henrik Qvortrup

Det bliver op ad bakke for Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, hvis de skal skaffe succes til deres nye parti, Fremad.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det ser svært ud, konstaterer han om projektet.

Simon Emil Ammitzbøll-Bille stifter nyt parti

Ifølge Qvortrup skal partiet skaffe stemmer hos en særlig gruppe vælgere, hvis det skal gøre sig forhåbninger om at blive etableret på den politiske scene.

- Det kan godt være, at der er et lille segment til det parti. Altså folk, der gerne vil have en økonomisk borgerlig politik, og som er dødtrætte af et politisk flertal, som fremstår magtfuldkommen i forhold til principper, der hidtil er blevet hævdet: Fratagelse af statsborgerskab, overvågning osv.

- Hvis man kan mikse skattelettelser og en udlændinge- og retspolitik, der nærmest svarer til de radikale, vil jeg ikke afvise, at der kan være et borgerligt by-publikum til det, siger den politiske kommentator.

Mangler wow-effekt

Men på bundlinjen står, at Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund har en kæmpe udfordring foran sig. Og projektet bliver ikke nemmere af, at partiet mangler en helt stor profil til at trække læsset, lyder det fra Qvortrup.

- Man plejer at sige, at når der skal stiftes et nyt parti, skal der være noget, der siger 'wow'.

Desuden bliver det en udfordring for Fremad, at der i høj grad er kamp om stemmerne i blå blok.

- Der er en total vrimmel af småpartier på den borgerlige fløj, konstaterer Qvortrup.