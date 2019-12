Qvortrup om portræt af Mette F.: Fremstiller sig som Aalborg-pigen

Få kan efter de mange referencer til dagmartærte, jordbærboder og barndommens dobbeltpanerede krebinetter være i tvivl om, at Mette Frederiksen har lagt den nostalgiske linje med fokus på de gamle, danske værdier i sine første fem måneder som statsminister.

Nostalgien i statsministerens retorik står side om side med hendes ønske om at komme hele landet rundt, og det gør hun nu i et hele 15 sider langt portræt i DSB's magasin Ud & Se.

Stort portræt følger statsministeren i de første måneder. Den nostalgiske linje ligner en bevidst strategi ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator. Foto: Jonas Olufson

Se også: Internt brev: Mette F. under ny beskydning

Se også: Mettes højre hånd tog ulovligt lån

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup ligger der en helt klar strategi bag fra statsministerens side.

- Ud & Se er jo et ekstremt godt medie at være i, det ligger jo der, hvor folk har masser af tid til at læse, og det er de helt almindelige mennesker, man når ud til. Så det er en glimrende måde at profilere sig på, og man kan ikke bebrejde politikere, at de gør det.

- Det, man kan filosofere lidt over, er måske snarere fraværet af optrædener alle andre steder, hvor man kan risikere at blive mødt med kritiske spørgsmål, lyder hans analyse.

I portrættet følges Mette Frederiksen på Folketingets åbningsdag, til Socialdemokratiets kongres, til forhandlinger i EU om budget og brexit og i barndommens Aalborg.

Socialdemokratisk iscenesættelse

Netop statsministerens barndomshjem får særligt fokus i portrættet, fordi det var her, at de politiske ambitioner begyndte at spirre.

Siden stiftelsen af Socialdemokratiet har familien Frederiksen været repræsenteret i partiet, og selv juleaften blev der snakket politik i Aalborg-hjemmet, særligt mellem far og datter, står der i portrættet.

Det store politiske idol var journalist og socialdemokratisk folketingsmedlem Peter Sabroe, og i lighed med sin barndoms helt er retfærdighed stadig Mette Frederiksens helt store drivkraft, fortæller hun til Ud & Se.

- Som statsminister udtrykker jeg mig anderledes end dengang, jeg var nyvalgt 24-årig, eller da jeg var 12. Men min indignation er lige så stærk i dag: Jeg vil ikke acceptere uretfærdighed, siger hun.

Henrik Qvortrup mener, at Mette Frederiksen helt bevidst iscenesætter sig selv som en 'ægte socialdemokrat'.

- Hun vil gerne kendes som en, der viderefører en socialdemokratisk tradition og har et blik for sine kernevælgere, som Helle Thorning-Schmidt måske manglede. Derfor bruger hun meget energi på det her billede af sig selv som Aalborg-pigen og en, der er rundet af en opvækst i en arbejderfamilie. Det er en iscenesættelse af sig selv, som på ingen måde er tilfældig, siger han.

Ekstra Bladet kunne da også sidste år afsløre, at det kvarter, hvor Mette Frederiksen trådte sine barnesko, var nærmere parcelhus end klassisk arbejder-kvarter.

Mettes tv-fup: 'Hun snobber nedad'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Statsminister Mette Frederiksen ved Folketingets åbning. Foto: Jens Dresling

Iscenesættelsen som dem gammeldags socialdemokrat gennemsyrer da også mange af de mere historiske referencer i portrættet.

Det nævnes, at da Mette Frederiksen som DSU'er besøgte Poul Nyrup Rasmussen, proklamerede han, at statsministerkontoret en dag ville blive hendes, og Mogens Lykketoft havde allerede i 2005 gerne set den 27-årige Mette Frederiksen som sin efterfølger.

Og heller ikke den nostalgiske linje med fokus på de danske værdier er helt tilfældig ifølge Qvortrup.

- Det her med, at vi skal passe på det Danmark, vi kender, vi skal ikke være bange, vi skal skabe tryghed. Det er den melodi, som Mette Frederiksen har valgt at spille i sin tid som statsminister, og til grund for det ligger der jo en benhård kalkule af, at der ligger nogle Dansk Folkeparti-stemmer og venter på at blive samlet op, siger Henrik Qvortrup.

Denne del af strategien lægges der dog heller ikke skjul på i portrættet. Det har været Mette Frederiksens klare mål, siden hun blev valgt som formand for Socialdemokratiet i 2015, at kapre Dansk Folkeparti-vælgere, beskriver Ud & Se.