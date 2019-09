Qvortrup om Richter-exit: - Ellemann rydder op

Venstre skal have ny partisekretær, efter at Claus Richter onsdag har meldt sin afgang i en pressemeddelse.

Selvom Richter var ansat som hele Venstres partisekretær, er det alment kendt, at han var en af Lars Løkke Rasmussens tætte støtter. Hans afgang var derfor uundgåelig ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Det måtte komme, det var ikke et spørgsmål om, hvorvidt han skulle gå af, men hvornår.

- Det er naturlig del af Jakob Ellemann-Jensens oprydning i partiet, siger Henrik Qvortrup.

Fyret?

I forbindelse med Lars Løkke Rasmussens storslåede tv-optrædener fortalte den tidligere Venstre-formand, at Claus Richter var til stede under den sagnsomspundne samtale mellem Kristian Jensen og Lars Løkke Rasmussen i kælderen i Odense Congress Center i 2014. Richter er dermed direkte forbundet med episoden, der denne sommer i sidste ende endte med at skabe stor splid i partiet og koste Løkke og Jensen deres poster.

Det er ifølge Qvortrup en af de altoverskyggende grunde til, at Ellemann-Jensen har ønsket Richter ude.

- Nu er han ganske vist gået selv, men mon ikke Ellemann har været inde over.

- Han vil skille sig af med alt, der lugter af det gamle Venstre, siger Henrik Qvortrup.

Claus Richter (anden fra venstre) var ifølge Lars Løkke det eneste vidne til mødet mellem Jensen og Løkke i kælderen i 2014. Foto: Ernst van Norde

Ifølge Claus Richter selv var det en svær beslutning at forlade Venstre efter knap otte år på posten.

- Vi har været igennem den sværeste tid i partiets historie, og nu skal vi se fremad. Venstre skal have en ny start, og derfor har jeg besluttet, at det også er tid til, at Venstre skal have en ny partisekretær.

- Beslutningen har på ingen måde været let, for mit hjerte banker fortsat for Venstre, men det er det rigtige. Jakob (Ellemann-Jensen, red.) skal sætte sit eget hold, og jeg ønsker ham alt det bedste med det som med alt andet, siger Claus Richter i en pressemeddelelse.

Claus Richters blå bog Claus Richter har som partisekretær stået i spidsen for Venstres partiorganisation af Venstre i otte år, men han har aldrig selv været opstillet som kandidat. Onsdag meddelte han, at han stopper på posten. Navn: Claus Søgaard-Richter Alder: Født 30. april 1972, 47 år. Fødested: Aalborg. Uddannelse: Student Aalborg Katedralskole 1991. Kandidat i administration fra Aalborg Universitet 1998. Karriere: 1999-2001: Lektor på Københavns Universitet. 1999-2004: EU-chef i Dansk Handel & Service. 2004-2008: Vicedirektør i Landbrugsraadet. 2008-2009: Direktør i Landbrugsraadet. 2009-2012: Direktør i Landbrug & Fødevarer. 2012-2019: Partisekretær i Venstre. Kilder: LinkedIn og Altinget.

Løkkes store tv-fup

Se også: Hva' så, Ellemann?