Qvortrup om S-krisemøde: Mette har valgt side

Den socialdemokratiske folketingskandidat Simon Simonsen har den seneste uge været i lidt af et stormvejr for sine kritiske udtalelser om sin partifælle, Roskildeborgmester Joy Mogensen.

Hun er blevet gravid ved hjælp af donorsæd og har valgt at være enlig mor. Det valg har Simon Simonsen kritiseret i skarpe vendinger, hvilket ikke er faldet i god jord, hverken internt i partiet eller blandt potentielle vælgere.

I aften har Socialdemokratiets kredsbestyrelse indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor Simon Simonsens position som folketingskandidat skal diskuteres.

Ikke noget drømmescenarie for Mette Frederiksen kort før et folketingsvalg, og ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, skal partiformanden da også sørge for at holde tungen særdeles lige i munden.

'Alle har jo ytringsfrihed'

- Hun skal jo balancere, for på den ene side har alle jo ytringsfrihed, også socialdemokratiske kandidater, på den anden side tror jeg ikke man skal tage fejl af, at det, at en socialdemokratisk folketingskandidat fuldstændig umotiveret, tilsyneladende, går ud og angriber en partifælle på noget, der tilhører privatsfæren, det har gjort mange vrede i partiet. Tilsyneladende så vrede, at Simon Simonsens folketingskandidatur nu hænger i en tynd tråd, lyder Qvortrups vurdering.

- Men det er jo klart, at man skal passe på det ikke kommer til at se ud som om, at der er et meningspoliti hos Socialdemokraterne, påpeger den politiske kommentator efterfølgende.

Endelig påpeger Qvortrup, at Mette Frederiksen tilsyneladende allerede har valgt side i konflikten, ved at kalde Simonsens oprindelige Facebook-opslag 'uanstændigt'

Socialdemokratiets kredsbestyrelse diskuterer Simonsens politiske fremtid på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag aften klokken 20.

