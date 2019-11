Qvortrup om Støjberg-undersøgelse: - En tung skygge over Venstre

Det er et problem for Venstre, at en undersøgelseskommission nu går ind i sagen om adskillelse af asylpar under VLAK-regeringen.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup

- Det er ikke bare et problem for Inger Støjberg, men også for Venstre. Undersøgelseskommissionen kan føre til, at nogle dommere konkluderer, at hun ikke har fulgt loven og skal for en rigsret. Det er en presball, siger Henrik Qvortrup.

Regeringen klar med undersøgelse af Støjberg

Selvom Venstres næstformand, Inger Støjberg, lader til at tage sagen med ophøjet og afviser, at hun har gjort noget forkert, så er det udelukkende spin, mener han.

- Hun forsøger at slå den. Hun siger, at hun har ren samvittighed, og at det ikke handler om at adskille nogen. Det handler for hende om, at det ikke er rimeligt at gamle, ulækre mænd gifter sig med unge piger. Det er det, man i politik kalder for spin. Det handler om, at en minister skal følge loven, understreger han.

- Det hviler som en tung skygge over Venstre. Det er selvfølgelig også derfor, at regeringen har været så interesserede i at få denne her undersøgelseskommission nedsat. Hvis man får ramt Inger Støjberg, så får man også ramt Venstre, siger Henrik Qvortrup.

Den politiske kommentator vurderer, at der godt kan gå flere år, før der falder en afgørelse i sagen, hvilket ikke er et ønskescenarie for Venstre, idet der vil være et massivt fokus på undersøgelsen ikke mindst fra mediernes side.

- Indtil der kommer en konklusion, så er det her virkelig en belasting for Støjberg og Venstre, siger han.