Qvortrup om Venstre-kaos: - Brutal afstraffelse!

Kristian Jensen er blevet frataget alle ordførerskaber og er ikke længere medlem af nogen folketingsudvalg.

Det sker, efter at han til Jyllands-Posten lørdag udtalte et ønske om en aftale om reformer henover midten sammen med Radikale Venstre og Socialdemokratiet.

Det blev langt fra positivt modtaget af Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, der nu har slået hårdt ned på partiets tidligere næstformand.

- Ellemann valgte nærmeste at henrette Kristian Jensen offentligt. Det var en meget brutal afstraffelse. Man skulle tro, at forseelsen også var ganske alvorlig, men det synes jeg ikke, den var, siger Henrik Qvortrup.

Kristian Jensen er ikke den eneste i Venstre, der har ytret ønske om et større samarbejde på tværs af midten, men Henrik Qvortrup peger på, at det er Kristian Jensens sololøb, der nu koster ham dyrt.

- Det, der tilsyneladende har tændt ham (Jakob Ellemann-Jensen, red.) fuldstændig af, er, at Kristian Jensen ikke på forhånd har talt med Venstres ledelse. Det forekommer mig bare, at straffen er fuldstændig ude af proportioner med den forseelse, der er begået, siger Henrik Qvortrup.

Da Jakob Ellemann-Jensen tiltrådte som formand i Venstre, gjorde han det til sit erklærede mål at skabe ro i partiet, men udviklingen i weekenden har kun sat endnu en tyk streg under det kaos, der foregår i Venstre, mener Qvortrup.

- Det virker ikke til, at Jakob Ellemann har særlig meget styr på ting, og der tror jeg altså, at der sidder nogle Venstre-folk og tænker 'hvad sker der lige her'?, siger Henrik Qvortrup, der desuden kalder den nuværende situation i Venstre for 'fuldstændig vanvittig'.