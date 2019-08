Qvortrup om Venstre-kaos: - En klar eskalering af krisen

- Ånden er ude af glasset, og den kan ikke stoppes ind igen.

Sådan lyder det fra politisk kommentator Henrik Qvortrup, efter flere navngivne medlemmer af Venstre står frem i Jyllands-Posten og kræver at både Lars Løkke Rasmussen og Kristian Jensen træder af.

Nu er det nok: V-folk vil af med både Løkke og Jensen

Det er blandt andet hovedbestyrelsesmedlemmerne Svend Møller Sørensen og Mette Marie Thomsen, der kræver at Løkke og Jensen skiftes ud.

- Det er ikke de allertungeste fra Venstres bagland, men der sidder nogle af de rigtig tunge og tænker, at nu kan der være sat i en proces i gang, der kan kulminere, vurderer Henrik Qvortrup.

Frygter ikke Løkke

Med udmeldingerne forudser han, at koret af Løkke/Jensen-kritikere vil vokse over de kommende dage.

- Det nye, det dramatiske og det, som kan få står betydning, er, at nu tør Venstre-folkene sige det åbent. De er ikke så bange for Lars Løkke, som de har været tidligere, vurderer Henrik Qvortrup.

- Hidtil har alle Venstre-folk været meget tilbageholdende med at sige det, men nu er nogen, der tør kalde en spade for en spade, og det kan få en domino-effekt til at gå i gang.

Kravet om Løkke og Jensens afgang kommer efter tre ugers kaos, der startede, da Kristian Jensen undsagde Lars Løkkes drøm om en SV-regering, og Claus Hjort Frederiksen på Venstres sommergruppemøde krævede, at Kristian Jensen trak sig som næstformand.

- Det er meget dramatisk, det vi har været vidne til i Venstre de sidste tre uger, og det, at der er navngivne medlemmer, der står frem og direkte kræver Lars Løkkes afgang, er en klar eskalering af denne her krise. Jeg må sige, at det lugter af begyndelse til enden for Lars Løkke Rasmussen, fastslår Henrik Qvortrup.

