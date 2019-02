Qvortrup: Partistøtte-fidus er et stort problem for Riskær

Det er et politisk problem, at Klaus Riskær endnu engang er endt i historier om hans omgang med pengestrømme, efter Ekstra Bladet fredag kan afsløre, at partistifteren har forsøgt at skaffe sig lån mod at udlove skatteyderbetalte partistøttekroner med gunstig rente til potentielle bidragsydere.

Det mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup:

- Det er klart et stort problem, at den her diskussion overhovedet opstår, hvis det er ulovligt. Fordi situationen opstår i de selvsamme dage, hvor diskussionen, om han overhovedet er værdig til at sidde i Folketinget, kører for fulde omdrejninger, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

Den politiske kommentator understreger, at han tager ikke tager stilling til, hvorvidt sagen om Riskærs forslag om brugen af partistøttekroner kan udgøre et juridisk problem.

Mail afslører Riskærs fidus: Lovede skattekroner til pengemænd

Ekstra Bladet kan i dag afsløre, at den tidligere bedrageri- og mandatsvigdømte iværksætter, som i skrivende stund er snublende tæt på at blive opstillingsberettiget til Folketinget, sidste år forsøgte at udlove offentlige partistøttekroner plus 50 pct. i rente til pengemænd, der ville støtte ham i kampen for at blive folketingspolitiker.

I en mail, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, skriver Klaus Riskær Pedersen til potentielle bidragsydere, at han forsøger at indsamle 400.000 i få, store portioner. Penge, han lover at betale tilbage til donorerne med gunstig rente, hvis han kommer i Folketinget. Med skattekroner i form af offentlig partistøtte.

Og det kan hos nogen give mindelser om Riskærs baggrund som bedrageridømt, siger Henrik Qvortrup.

- Hvis et af de første 'moves', han gør som snart kommende folketingsmedlem, er at bevæge sig ud i en juridisk gråzone eller ligefrem begå ulovligheder, så bestyrker det jo de mennesker, der ikke føler, at tavlen er visket ren fra hans bedrageridom, siger Henrik Qvortrup.

Se også: Pind raser over Riskær: - Han fortsætter sin folkeforførelse