Qvortrup: - Pikant detalje bag fjernelse af Mettes højrehånd

Det er ikke den store overraskelse, at Mette Frederiksen torsdag har valgt at skille sig af med Statsministeriets departmenetschef gennem et årti, Christian Kettel Thomsen.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Jeg har længe fornemmet, at forholdet mellem Mette Frederiksen og Kettel ikke var det allerbedste. Og det er helt naturligt, at Mette Frederiksen sætter et nyt hold. Så nogen store overraskelse er det ikke.

- Hun har allerede trukket sin stabschef med ind i Statsministeriet og har på den måde ændret den måde, man arbejder på i STM. Den vej rundt giver det mening, siger Henrik Qvortrup om fjernelsen af Kettel, der nu skal være vicepræsident i den Europæiske Investeringsbank, EIB.

Mette F's departementschef helt færdig

Henrik Qvortrup peger imidlertid på en særlig detalje fra Christian Kettel Thomsens historiske bagage med Socialdemokratites topfigurer, der kan være blandt forklaringerne på, at han ikke længere er velkommen i Statsministeriet under Mette Frederiksen:

- Der er den pikante detalje ved Christian Kettel Thomsen, at han er Henrik Sass Larsens absolutte hadeobjekt nummer et. Det var nemlig Kettel, der i sin tid meddelte Henrik Sass Larsen, at han ikke kunne blive sikkerhedsgodkendt dengang tilbage i 2011, da Thorning skulle danne regering, fortæller Henrik Qvortrup og ridser sagen om PET's plettede sikkerhedsvurdering af finansministerkandidaten Henrik Sass Larsen for ni år siden op:

- Henrik Sass Larsen har flere gange sagt, at det kunne han ikke tilgive. Og man skal ikke glemme, at Mette Frederiksen og Henrik Sass er ganske tæt på hinanden.

Ifølge Henrik Qvortrup kan man dog ikke udlægge Kettels farvel til Statsministeriet som en fyring på gråt papir. For sådan foregår det slet ikke, når statens højeste herrer og damer afskediger hinanden:

- Nogen fyring er det ikke. Men du kan godt regne med, at hvis Mette Frederiksen havde følt, at Kettel var den rigtige departmenetschef for hende, så var han blevet siddende. Departementschef-jobbet er et af de allermest betydningsfulde job i den danske centraladministration. Hvis ikke det mest betydningsfulde.

- Så selvom det papiret lyder fint, så er det ubetinget et skridt ned af karrierestigen for Christian Kettel Thomsen, siger Henrik Qvortrup.