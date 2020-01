Qvortrup: Presset stemning til Uffes fest

Uffe Elbæk lagde op til demokratisk fest, da han på et pressemøde i december meddelte sin afgang som politisk leder for Alternativet.

- Jeg håber, det her virkelig bliver en demokratisk fest for Alternativets medlemmer i forhold til at diskutere politik og diskutere kandidater, sagde han.

Men den seneste tid har ballade og intern splid i partiet stjålet billedet, og ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup slår intrigerne skår i festglæden.

- Jeg synes da, det er en fest. Men den demokratiske fest, som Elbæk havde forestillet sig, er da i høj grad under pres. Det er ikke specielt kønt, og det viser sig jo, at der er magtbegær blandt Alternativets folk, ligesom der er alle mulige andre steder, siger han.

Engell: Uffes arvinger får det tungt

Først kunne DR Nyheder kaste lys over et angreb rettet mod kandidat Theresa Scavenius af 14 medlemmer af Alternativet i Nordsjælland. I et debatindlæg på partiets interne forum beskyldte de hende blandt andet for at mangle 'empati og ydmyghed'.

Mandag kunne Jyllands-Posten så fortælle, at også Josephine Fock mødte intern kritik. Denne gang var det tidligere folketingsmedlem for Alternativet Ulla Sandbæk og en tidligere medarbejder i partiet, som gik til stålet i en facebooktråd, og kritikken lød blandt andet, at Josephine Fock er 'ubehagelig og manipulerende', og at det vil skade partiet, hvis hun bliver valgt som politisk leder.

Josephine Fock har ikke ønsket at kommentere kritikken over for Jyllands-Posten, og Theresa Scavenius svarede DR Nyheder, at hun ikke ønsker at gå ind i personangreb.

Ekstra Bladet har kontaktet både Josephine Fock og Theresa Scavenius, men de er ikke vendt retur.

Vil bekæmpe karrierepolitikere: Kattelem redder Uffe

Uffe Elbæk om storfavorit: Nej, nej, nej - ja, ja, ja

Uffe: Dejligt og opløftende

Uffe Elbæk har i en sms svaret, at han som afgående leder forholder sig 'helt neutralt til den aktuelle valgproces i Alternativet'.

På spørgsmålet, om han synes, at medlemmerne har fået den demokratiske fest, han havde håbet på, lyder svaret:

'Jeg synes, kandidaterne har været gode ambassadører og har fokuseret på politik frem for personer, og det har været dejligt at være vidne til, ligesom det har været opløftende at opleve en livlig debat om Alternativets fremtidige politiske retning blandt medlemmerne og alle de nye, der har meldt sig ind.'

Henrik Qvortrups vurdering lyder dog, at den nylige splid kan have videre konsekvenser end blot ved det kommende valg til politisk leder. Hvis balladen fortsætter efter valget, bliver det et problem for partiet, som havde lovet en ny politisk kultur.

- Nu afsløres det jo nådesløst, at Alternativet er præcis som alle de andre partier, når det gælder magtkampe og intriger. Så man kan sige, at uskylden et langt stykke hen ad vejen er forduftet, og at det, der var Elbæks drøm, definitivt er forduftet, siger Henrik Qvortrup.

Stadig favoritter

Henrik Qvortrup tror ikke, det kommer til at vælte de kandidater, som har været i modvind. Tværtimod ser Henrik Qvortrup fortsat både Josephine Fock og Theresa Scavenius som favoritter side om side med Rasmus Nordqvist.

Og et helt forsigtigt bud fra den politiske kommentator på valgets resultat falder ud til Theresa Scavenius' fordel.

- Hun repræsenterer noget nyt og spændende, og måske en forandring som rigtig mange i partiet har sukket efter. Nu har vi ligesom haft bastskørternes æra, og jeg tror, at dele af Alternativet godt kunne tænke sig en mere kontant stil, hvor man går efter magten, og det repræsenterer Scavenius, siger Henrik Qvortrup.

Ekstra Bladet har rettet henvendelse til de seks kandidater, der 1. februar skal kæmpe om medlemmernes stemmer, for at tage temperaturen på valgkampen.

Sascha Faxe, Rasmus Foged og Mira Issa Bloch er vendt tilbage.

Du kan læse deres svar herunder: