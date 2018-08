Qvortrup revser Pia K: - Det er noget rod

Politisk kommentator Henrik Qvortrup mener, at Folketingets formand er gået langt over stregen i et nyt interview

Folketingets formand, Pia Kjærsgaard(DF), har søndag ryddet det meste af morgenfladen.

I et stort anlagt interview i Berlingske advarer hun mod, at det politiske opbrud på Christiansborg, hvor flere partier stiller ultimative krav for at gå i regering eller har meldt deres statsministerkandidatur, kan kaste Danmark ud i politisk kaos.

Det kan øge mistilliden til politikere og få konsekvenser for hele det danske samfund, pointerer Pia Kjærsgaard.

Ekstra Bladets nye politiske klummeskribent og TV-kommentator Henrik Qvortrup, mener, at Pia Kjærsgaard er gået langt over stregen. I et opslag på twitter kalder han Pia Kjærsgaards udmeldinger for upassende og fastholder, at udmeldingen fra eksempelvis Alternativets leder, Uffe Elbæk, om, at partiets mandater er 'trukket ud af ligningen' ved næste folketingsvalg, er helt legitim.

- Der er alle mulige grunde til at mene, at det er tudetosset, det som Elbæk har sagt, men det er et helt validt synspunkt, som han er i sin gode ret til at mene. Og den sidste i verden, der skal have nogen mening om det, er Folketingets formand, siger Henrik Qvortrup til Ekstra Bladet.

- Pia Kjærsgaard kunne mene det dengang, hun var leder af Dansk Folkeparti. Det havde været helt efter bogen, men når man er Folketingets formand, så bærer man en autoritet, hvor man skal være hele Folketingets formand - eller tillidsmand, om du vil. Og så skal man ikke gøre sig til smagsdommer over, hvad de forskellige partier måtte mene politisk. Hun blander simpelthen kasketterne sammen her. Under foregivende af at udtale sig som Folketingets formand, så udtaler hun sig meget partipolitisk. Det er noget rod, siger han.



- Har hun en pointe i, at det hele er lidt kaotisk for tiden med ultimative krav og statsminister-kandidaturer?

- Ja, det ved gud, hun har. Men hun skal bare ikke gå ind og advare imod, at partier indtager nogle synspunkter, som de er i deres gode ret til. Der er mange fordele ved at være Folketingets formand, men en af ulemperne er, at man skal hæve sig en lille smule op over den daglige politiske debat. Og for hende, der er hele Folketingets tillidsmand, betyder det, at hun ikke skal gøre sig til smagsdommer over, hvad enkelte partier måtte mene, siger Henrik Qvortrup.

- Havde hendes synspunkt været i orden, hvis hun havde gjort det klart, at hun ikke udtalte sig som Folketingets formand, men som medlem og tidligere leder af DF?

- Det ville heller ikke have givet nogen mening, lige så lidt som det giver nogen mening, når Lars Løkke udtaler sig som privat-Lars. Når man får visse stillinger, er der ting, man ikke kan have nogen holdning til længere. Og i det øjeblik Pia Kjærsgaard bliver Folketingets formand, så burde hun af sig selv have indset, at hun skulle hæve sig over det her smagsdommeri over, hvad andre partiet må mene.

- Og det er sådan set en vigtig pointe. Jeg havde intet problem haft, hvis det var Kristian Thulesen Dahl (formand for Dansk Folkeparti, red.), der havde sagt det. Men netop fordi Pia Kjærsgaard ridder på ryggen af den autoritet, det giver at være Folketingets formand, så synes jeg, filmen knækker.

Efteråret bliver en gavebod

Henrik Qvortrup vil fremover analysere den politiske situation i den ugentlige klumme ’Politisk uQrrekt', og han ser frem til et spændende år på Christiansborg.

- Som jeg også vil komme ind på i min klumme i morgen, så bliver efteråret en kæmpe gavebod. Regeringen fremlægger et finanslovsforslag, hvor der vil være penge til de syge, de gamle, børnene - you name it. Så det er ikke for ingenting, at det er et valgår, vi går ind i, og jeg vil sige, at hvis vi taler om formkurver, så går blå blok stærkere ind i efteråret end rød, men sådan noget kan jo hurtigt ændre sig.

- Og 100.000 kroner spørgsmålet. Hvornår får vi så det valg?

- Jeg er stadig på forårs-holdet, men jeg er også nødt til at sige, at Lars Løkke i de her uger er overmenneskeligt fristet af at tage et valg i utide, men samtidig er han jo også kendt for at være en mand, der tøver - og alene af den grund tror jeg ikke, han tager valget nu.

Folketingsvalget skal holdes senest i juni 2019.