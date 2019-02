Qvortrup: Som en dødsdømt i Mosvka i 30'erne

- Mine tanker bevægede sig lidt tilbage til 30'ernes Mosvka, hvor folk havde fået en dødsdom, og så skulle de stille op til et eller andet interview og sige, at kommunismen var fantastisk.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortup om en video, Kristian Thulesen Dahl (DF) har delt på sociale medier i kølvandet på udnævnelsen af den nuværende retsordfører Peter Kofod som spidskandidat til det forestående EU-Parlamentsvalg.

Her blev Anders Vistisen nemlig smidt bag i køen og måtte finde sig i kun at være nummer to hos DF, selvom han tidligere havde krævet at være spidskandidat.

Alligevel skulle Vistisen sammen med Thulesen Dahl og Kofod stille op på en video og fortælle om sit kandidatur, og det har blandt andre Qvortrup hæftet sig ved.

Du kan se videoen fra Dansk Folkeparti og Thulesen Dahls reaktion på Qvortrups Mosvka-sammenligning i videoen over artiklen.

Videoen er i øvrigt et uddrag af et længere krydsild-interview, som Qvortrup har lavet med Thulesen Dahl, og som du kan se i Ekstra Bladet+ i weekenden.