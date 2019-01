Qvortrup: Thyra skaber politikerlede

- Nu kan vi efterhånden konstatere, at den ministerudnævnelse var en stor joke. Thyra Frank er blevet eksponenten for det, som politikerlede er skabt af.

Sådan lyder den hårde dom fra Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup, når han gør status over ældreminister Thyra Franks (LA) politiske uge.

Her glimrede hun ved sit fravær under præsentationen af regeringens sundhedsreform – og måtte lide den tort at trække et af de få lovforslag, som hun har fremsat i sin godt toårige ministertid.

Det får Henrik Qvortrup til at melde sig i koret af politiske analytikere, som stempler udpegningen af Thyra Frank som en fiasko for Liberal Alliance.

- Det er jo helt tydeligt et ministervirke, hvor det for de andre ministre handler om, at hun skal gøre mindst muligt skade og blamere sig mindst muligt. Sundhedsreformen handler om ældre mennesker. Hvis en ældreminister ikke skulle være med til det pressemøde, hvem skulle så, siger Henrik Qvortrup.

10 procent over 80 år

Et af de vigtigste argumenter for en stor sundhedsreform er netop det stigende antal ældre. Om 10-15 år forventer man 230.000 flere ældre over 75 år - og snart vil over 10 procent af befolkningen være over 80 år. Behandlingsbehovet stiger med alderen, og mange vil være multisyge med mere end én kronisk sygdom, forudser sundhedsøkonomer.

Alligevel valgte regeringstoppen at indskrive udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) til pressemødet, da økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) pludselig meldte afbud pga. sygdom.

- Regeringen måtte hu hej indskrive udenrigsministeren, der jo beviseligt intet har at gøre med sundhedspolitik. De turde simpelthen ikke have Thyra Frank stående til et pressemøde om så vigtig en sag. End ikke et afbud kunne hun komme med på. Der sidder jo journalister i lokalet - og tænk nu hvis de insisterer på at stille hende spørgsmål? Så kan hun jo ikke klare den med at sige; at det går nok alt sammen, hvis bare de ældre får en Bailey til kaffen. Så de turde ikke have hende stående. Alt andet er søforklaringer, vurderer Henrik Qvortrup.

Da LA kom i regering i 2016 valgte Anders Samuelsen at hente Thyra Frank ind som minister, selvom hun var blevet vraget af vælgerne i 2015. Det skete på bekostning af flittige, profilerede LA-politikere som Christina Egelund og Joachim B. Olsen – og det var altså et flop, mener Ekstra Bladets politiske kommentator.

- Det var Anders Samuelsens forsøg på at menneskeliggøre sit parti, som ellers mest var kendt for noget med topskat. Et parti for folk fra Niels Brock og handelshøjskolerne. Med Thyra Frank ville Samuelsen demonstrere, at Liberal Alliance også havde en i partiet, som var sød og rar - og gav de gamle Bailey til kaffen. Men det stunt blev hurtigt gennemskuet. Blødgøringsprojektet i forhold til LA’s topskatteprofil floppede jo, siger Henrik Qvortrup.

- Det - der var tænkt som et signal til det folkelige vælgersegment - er vendt tilbage som en boomerang. Thyra Frank er nok i virkeligheden om nogen blevet eksponenten for det, som politikerlede er skabt af. Altså politikere, der bare kradser penge ind til sig selv, og i virkeligheden ikke laver særlig meget. Samuelsens eksperiment mislykkedes, vurderer Qvortrup.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar til kritikken fra Thyra Frank via ministeriets presseafdeling.

