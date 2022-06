Qvortrup: To tabere ved Støjbergs comeback

Ifølge Henrik Qvortrup er det skidt nyt for især to partier, at Støjberg gør comeback i dansk politik

- Det ser umiddelbart meget realistisk ud.

Sådan lyder den umiddelbare vurdering fra Henrik Qvortrup, Ekstra Bladets politiske analytiker, oven på offentliggørelsen af Inger Støjbergs nye parti, Danmarksdemokraterne.

- Det er et projekt, der meget nemt kan få vind i sejlene. I første omgang bliver det en 'walk in the park' at få underskrifter nok til at blive opstillingsberettiget, men jeg vover også pelsen og spår hende rigtig gode chancer for at blive valgt ind i Folketinget.

- Især hvis hun også kan lokke endnu en politisk sværvægter som Kristian Thulesen Dahl med ombord, lyder det videre fra Henrik Qvortrup,

Inger Støjberg lover, at partiet vil sætte fokus på Danmark uden for København. Og det er netop også der, hun har sin helt store force ifølge Qvortrup.

- Der er ingen tvivl om, at hun sagtens kan fiske en masse stemmer i de rørte, jyske vande. Lige så meget som hun er afskyet i visse elitære miljøer i og omkring Hovedstaden, lige så meget er hun elsket i store dele af Jylland. I de områder, hvor man føler, at tingene er lige lovlig smarte i København. Hvor man føler, at politikerne taler henover hovederne på dem.

Hvad signalerer navnet Danmarksdemokraterne. Er det også Dannebrog, stegt flæsk og rød-hvidternede duge?

- På den ene side er navnet jo 'bare' et navn, men på den anden side er der ingen tvivl om, at de har skelet til Sverige, hvor Sverigesdemokraterna jo er et parti, som hun i hvert fald ikke er ked af at blive sammenlignet med. Altså et parti, der både har en stærk nationalistisk klang, og som har en særdeles hård linje i integrations- og flygtningespørgsmål.

To tabere

Ifølge Qvortrup er der især to tabere ved, at Støjberg gør sit officielle comeback i dansk politik.

- Det er jo evident, at det er skidt nyt for Dansk Folkeparti, der i forvejen er ekstremt dårligt kørende. Men også for Pernille Vermund kan det vise sig at være en udfordring, siger han og fortsætter:

- Selvom Vermund måske har et lidt mere elitært udgangspunkt, fisker hun jo også stemmer i den del af befolkningen, hvor man gerne ser en ekstremt hård udlændingepolitik.

Henrik Qvortrup mener endvidere, at det bliver noget af en kabale for Søren Pape eller Jakob Ellemann-Jensen at få en borgerlig blok til at marchere i takt.

- En ting er helt sikkert. Det bliver ikke kedeligt at følge. Størrelsen på Ellemanns og Papes hovedpine afhænger af, hvor mange stemmer Støjberg formår at hive henover midten. For på en del punkter er der jo efterhånden lighedstegn mellem Socialdemokratiet og partierne på højrefløjen, siger han og fortsætter:

- Men hvis alle partierne i den efterhånden meget spredte blå blok bliver valgt ind, bliver det da noget af en udfordring for en borgerlig statsministerkandidat at få både Lars Løkkes Moderaterne, Støjberg og Vermund til at bakke op om en fælles linje.

- Og nu hvor det ligner dødt løb mellem rød og blå blok, kan det også vise sig at være et alvorligt problem, hvis et af partierne ryger under spærregrænsen på to procent. Det stemmespild, der ligger der, ville kunne tippe valget til Mette Frederiksens fordel.

Hovedpinen for Jakob Ellemann-Jensen kan blive stor. Foto: Jens Dresling

