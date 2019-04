Qvortrup: Trussel kan ende i nyvalg

De radikales trussel om at trække støtten til Mette Frederiksen, hvis hun ikke lemper udlændingepolitikken og sløjfer dele af det såkaldte paradigmeskifte, kan få vidtrækkende konsekvenser.

Det siger Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

- Med Morten Østergaards udmelding her, så vil Mette Frederiksen ikke kunne danne regering; forudsat selvfølgelig, at hun ikke føjer ham, lyder det fra Henrik Qvortrup.

- Det nye er, at han ikke nøjes med at sige, at han ikke vil støtte Mette Frederiksen. Han går skridtet videre og siger, at Det Radikale Venstre aktivt vil vælte en socialdemokratisk regering. Og det betyder, at hvis de radikale mandater bliver afgørende efter valget, så kan Mette Frederiksen ikke få lov til at danne regering, fordi vi har negativ parlamentarisme, hvor der ikke må være flertal mod en regering.

Ifølge Qvortrup betyder Østergaards udmelding sat på spidsen, at der allerede nu kan spekuleres i sandsynligheden for et nyvalg:

- Vi kan komme til efter valget at stå i en situation, forudsat at de radikales mandater bliver afgørende, hvor der hverken kan dannes en regering med Mette Frederiksen eller med Lars Løkke Rasmussen som statsminister.

- Sat på spidsen så kan det faktisk betyde, hvis de radikale holder fast og vil vælte både den ene og den anden, så er situationen fastlåst. Sverige 'go home'. Så er det det rene vand, hvad der er foregået i Sverige, for så skal vi faktisk have nyvalg, siger Henrik Qvortrup.

De radikales leder, Morten Østergaard, kræver tirsdag en lempelse af udlændingepolitikken for at bakke op om Mette Frederiksen.

Konkret kræver Østergaard, at Frederiksen skal sløjfe dele af det såkaldte paradigmeskift.

- Skal vi kunne støtte en regering, skal vi være enige om dens politik på centrale områder, herunder hvordan vi fremmer integrationen i stedet for at sætte den i stå, siger Morten Østergaard tirsdag til Berlingske.

- Kan vi ikke det, kan vi ikke støtte en regering – og så er vi imod, siger Morten Østergaard.

- Altså, I vil udtrykke mistillid?

- Ja, svarer Morten Østergaard.

