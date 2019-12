Qvortrup: - Uffe har sejret 'ad helvede til'

Partiet har været med til at få alle andre partiers øjne op for klimakrisen. Men de er blevet overhalet indenom og er i dag irrelevante, vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator

Det er et Alternativet i krise, som Uffe Elbæk om få uger vil overdrage til den kommende formand.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup, efter partistifter Uffe Elbæk i dag har annonceret, at han træder tilbage fra posten som politisk leder for Alternativet i februar næste år.

- Jeg er noget overrasket. Det er slet ikke det Alternativ, han havde håbet at overlevere. De står i dag ribbet for indflydelse. De fik et rigtig, rigtig elendigt folketingsvalg, og der findes intet flertal på Christiansborg, hvor deres mandater er nødvendige, siger Henrik Qvortrup.

Uffe Elbæk stopper som politisk leder af Alternativet

- Uffe Elbæk kan sige nok så meget, at det er et parti i god form. Det sætter jeg spørgsmålstegn ved. Han videregiver et parti i stor, stor krise.

Alligevel har Uffe Elbæk og Alternativet spillet en stor rolle i dansk politik de senere år, fordi de har været først til at tale om klimakrisens afgørende vigtighed.

Men de er endt med at være komplet ligegyldige, mener Henrik Qvortrup.

- Man kan godt argumentere for, at de har sejret 'ad helvede til'. Skruer du tiden halvandet år tilbage, var det stort set kun Alternativet, der mente, der skulle være 70 procent reduktion i udledningen. Nu er det stort set alle partier. Det kan man godt kalde en sejr. Men man kan også sige, at de er blevet overhalet indenom. Der er ikke mange stemmer i at sige, at de tænkte det først.

Det blev hverdag

Derudover har partiet også vist sig at være langt mindre banebrydende, end de lagde op til ved grundlæggelsen i 2013.

- Romantikken og magien er gået af partiet. De ville lave et parti, hvor man gjorde tingene anderledes. Hør her, det er blevet hverdag. Den har de ikke kunnet levere på. Vi har også set, at de er blevet beskyld for topstyring og manglende respekt for den nye måde at drive et parti på, siger Henrik Qvortrup.

- Den person, mand/kvinde, der overtager om et par måneder, får det rigtig svært, for efter min mening er magien definitivt gået af Alternativet.