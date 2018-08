Qvortrup: Vanvittige udmeldinger på udlændingeområdet er 'new normal'

- Det er blevet 'new normal' at gå til stålet, når man taler om udlændingeområdet, fastslår politisk kommentator hos Ekstra Bladet Henrik Qvortrup.

Eksempelvis opfordrer Rasmus Paludan fra Stram Kurs folk til at kreere Muhammed-tegninger, Dansk Folkeparti serverer kage i anledningen af stramninger på udlændingeområdet, og hvis det står til Pernille Vermund og Nye Borgerlige, skal man slet ikke kunne få dansk statsborgerskab, hvis man har rødder i et muslimsk land.

- Hvad der for ti-tyve år siden ville have vakt opstandelse - hvor man sagde, det er nogle få sekteriske tosser - så er der blevet en anden accept af, at man godt må gå til stålet, i dag, lyder det fra Henrik Qvortrup.

Den hårde tone er et billede på den slåskamp, som lige nu udspiller sig på højrefløjen, hvor det handler om at være hårdest i udlændingespørgsmålet.

- Rammer for, hvad man må sige, uden folk tager sig til hovedet, er blevet viddere. Udlændingedebatten har rykket sig. For ti-femten år siden havde Dansk Folkeparti nærmest den her debat nærmest for sig selv. Nu er der sket en forskydning, som gør at nogle partier føler et behov for at skrue retorikken endnu mere op. Og så er det, at vi ser vanvittige udmeldinger.

Der bliver dog ind i mellem sagt fra. Mandag tog Dansk Folkepartis ledelse afstand fra en udmelding fra deres formand for integrationsudvalget i Faxe Kommune, Steen Petersen, der ifølge en Facebook-opdatering opfordrede spansk politi til at skyde migranter, der vil ind i Europa.

- Der er grænser for, hvad Dansk Folkeparti vil forenes med. På den ene side vil de gerne være benhårde og kontante. På den anden side er de nok lidt bange for at få et 'landsbytosse-præg'.

Ifølge Henrik Qvotrup kan det ses, at Dansk Folkeparti kæmper med Nye Borgerlige om de kommende stemmer til Folketingsvalget.

- Dansk Folkeparti har fået en konkurrent ude på den anden side af dem: Nye Borgerlige, som virkelig går til den.

- Og selvom DF er ude og trække i land denne her gang, så er budskabet afsendt. Og det er afsendt fra en fra Dansk Folkeparti. Og der er nok nogen derude, som synes det lyder fornuftigt nok. Og de mennesker har altså stemmeret.

Du kan se hele interviewet med Henrik Qvortrup i klippet øverst i artiklen.