Qvortrup: - Verdens bedste undskyldning på et sølvfad

Ekstra Bladets politiske kommentator mener, at Mette Frederiksen har fået lejlighed til at udskyde møgsager og besværlige forhandlinger

Forhandlinger om udligningsreform og klimalov er sat ud af spil.

Kritikken af Mette Frederiksen og finansministeriet som værende magtfuldkomne er også forsvundet.

I stedet er knasterne i statsministerens politiske liv erstattet af medvind som følge af, at Mette Frederiksens har bevist handle- og sammenhængskraft senest onsdag aften, hvor hun iværksatte en række tiltag, der skal afdæmpe coronasmitten i Danmark.

Det vurderer Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortup.

- Problemerne er væk. De findes ikke. Det er suspenderet. For en uge siden talte man om en magtfuldkommen regering. Glem den diskussion. Vi var optaget af, hvornår kommer der udspil om Arne. Vi talte om klimapakken. Glem det.

- Det er det, det er er statsministerens privilegie, at hun uantastet kan indtage en position som den, vi skal samle os om, og for de politiske modstandere er det en låst situation, for de kan ikke uden at virke meget upassende gå ud og kritisere statsministeren, siger Henrik Qvortup.

Tvunget til opbakning

Den politiske kommentator mener, at statsministeren har håndteret coronasmitten uden at ryste på hænderne.

- Man må konstatere, at hun har gjort det godt og indtog særligt her til aften en landsmoderolle, som gør, at hun for øjeblikket er urørlig i dansk politisk - som i fuldstændig urørlig.

- Du kan se, hvordan andre partier er tvunget til at bakke op om hende. Jeg siger ikke, at hun har ønsket denne situation - på ingen måde, men den handlekraft og resolutte tilgang til tingene gør, at hun står sikkert, siger Henrik Qvortrup.

Dermed er Mette Frederiksen ifølge Henrik Qvortrup også lykkedes med det, som hendes forgænger Poul Nyrup Rasmussen ikke magtede, da han stod over for en anden katastrofe tilbage i 2001.

- Situationen har den ikke uvelkomne sidegevinst, at hun kommer til at stå sindssygt stærkt, og dermed er hun lykkedes med det, som Poul Nyrup Rasmussen ikke lykkes med i 2001, da han troede, han kunne samle danskere på baggrund af 9/11.

- Det har hun gjort nu i afsæt i coronavirussen, siger han.

Undskyldning på sølvfad

Henrik Qvortup understreger, at den nuværende situation har sat oppositionen skakmat, da de er afskåret fra at kritisere regeringen i den kommende periode.

- De vildeste Jakob Ellemann og Kristian Thulesen-Dahl kan gøre, er at sige: ’Vi er enige’. Det er det eneste, de kan gøre.

- Det bliver selvfølgelig hverdag på et tidspunkt igen, men regeringen har på et sølvfad fået verdens bedste undskyldning for at udskyde en række af de ting, som den i forvejen havde problemer med at få gennemført, siger Henrik Qvortrup.