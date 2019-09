Qvortrup: Vi aner ikke, hvad han står for

Jakob Ellemann-Jensen melder ud tirsdag aften, at han stiller op som formand for Venstre

Tirsdag aften har Jakob Ellemann-Jensen meddelt, at han stiller op som Venstres nye formand.

Og det var bare et spørgsmål om tid, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup.

- Det er en stor nyhed, men det er ikke overraskende. Og der kommer ikke nogen modkandidater. Så han bliver Venstres nye formand, siger Henrik Qvotrup.

Med fire år på bagen som politisk ordfører for Venstre har Jakob Ellemann-Jensen sådan set bare fulgt trop.

- Det er en mand, vi dybest set ikke aner noget om. Vi ved, at han er skarp i replikken, velkommunikerende og nogle mener, at han er charmerende. Men vi aner ikke, hvad han står for politisk, uddyber Henrik Qvortrup og fortsætter:

- De sidste fire-fem år har han udmærket sig i at sige præcis det samme som partiets ledelse. For det har været hans job.

Skal træde i karakter

Som formand af et parti skal man nemlig lægge en kurs for partiet.

- Nu skal han jo til at træde i karakter som politiker. Og i sin egen ret. Det har vi til gode at se, om han evner og magter. Han har jo ikke haft en lang politisk karriere, fortæller Henrik Qvotrup.

Så den kommende tid må man væbne sig med tålmodighed for at se, hvad den ambitiøse politiker kommer til at stå for.

Går imod Løkke

Den første udmelding Jakob Ellemann-Jensen er, at han ikke har i sinde at danne regering med den nuværende.

- Det er jo stik modsat det, Lars Løkke Rasmussen sagde i valgkampen for ganske kort tid siden. Og den udmelding har vi jo hørt før fra Kristian Jensen, som jo var med til at vælte ham, da han sagde noget lignende, fortæller Henrik Qvotrup.

Lars Løkke Rasmussen selv har været som sunket i jorden siden hovedbestyrelsesmødet i Brejning i lørdags, hvor han trak sig som formand.

- Lars Løkke Rasmussen er i hvert fald fortid i Venstre. Nogen spekulerer i, om han er så vred og frustreret, at han bliver løsgænger. Men det tvivler jeg på, forklarer Henrik Qvotrup.

- Men Venstre må indstille sig på en fremtid fuldstændig uden Løkke, mener Henrik Qvotrup.

Blød vs. hård

Hvis rygterne taler sandt, så står det til at blive Inger Støjberg, som overtager næstformandsposten efter Kristian Jensen.

- Inger Støjberg repræsenterer landet, og Jakob Ellemann-Jensen repræsenterer byen. De komplimenterer hinanden rigtig fint, fordi de også har lidt forskellige tilgange til politik. Han er mere 'soft line' og hun er mere 'hard line' for eksempel i forhold til udlændinge politikken.

Inger Støjberg har været uhyggeligt tæt på at få en undersøgelseskommission rettet mod sig på grund af en tidligere sag.

- Det undgik hun kun lige med nød og næppe. Og jo højere placeret i Venstre, jo større er interessen for at få hende undersøgt, fortæller Henrik Qvortrup.

- Så med Inger Støjberg som næstformand har Venstre en højtstående politiker, som har et sværd hængende over hovedet, afslutter Henrik Qvotrup.