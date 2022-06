Qvortrups bud: 'Barbara Bertelsen vil trække sig'

Kritikken mod Barbara Bertelsen i Minkkommisionens rapport er så hård, at hun er en belastning for statsministeren, vurderer Henrik Qvortrup

'Bud: Barbara Bertelsen trækker sig, inden dagen er omme.'

Sådan indleder Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup et opslag på Twitter.

Opslaget kommer oven på oplysningerne om, at Minkkommissionen i den nyligt afleverede rapport retter skarp kritik mod Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen.

Hård kritik

Henrik Qvortrup understreger, at det udelukkende er hans eget bud.

- Men jeg synes, det ville være naturligt, rapporten taget i betragtning. Jeg synes, det er meget svært at forestille sig, at hun skulle sidde og være øverste departementschef med det hængende over hovedet, fortæller Henrik Qvortrup og slår fast:

- Kritikken er så hård, at hun er en belastning for statsministeren.

Henrik Qvortrup er politisk kommentator på Ekstra Bladet. Foto: Jonas Olufson

Sammentømret par

Han peger desuden på, at det bliver interessant at se, i hvilket omfang kritikken vil trække Mette Frederiksen ned. Han vurderer, at statsministeren nok skal komme helskindet igennem, men at kritikken af Barbara Bertelsen også vil falde tilbage på Mette Frederiksen, fordi de to arbejder så tæt sammen.

- Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen har været et sjældent stærkt sammentømret par. De to har skabt det statsministerium, der har kørt hen over det seneste halvandet års tid.

Ikke hvem som helst

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger konkluderer Minkkommissionen i rapporten, at Barbara Bertelsen har begået 'tjenesteforseelse af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar.'

- Der bliver virkelig gået til stålet i den måde, man beskriver Barbara Bertelsen på, siger Henrik Qvortrup.

Han påpeger, at Barbara Bertelsen ikke er hvem som helst, men statsministerens allervigtigste rådgiver, og at det er hende, der sammen med Mette Frederiksen har centraliseret magtudøvelsen i Danmark.

- Hun er derfor ikke en embedsmand, man bare kan erstatte med en anden embedsmand.

Barbara Bertelsen er berømt og berygtet for brutal ledelsesstil og maniske sms'er. Her kan du komme tæt på den kontroversielle topchef.