R-koryfæ om Sofie Carsten: Meget svært at have tillid til hende

Sofie Carsten Nielsen bliver mere og mere vingeskudt som ny politisk leder i Radikale Venstre.

De radikales grand old baglands-man, Thorkild Maarbjerg, kaster sig nu ind i midterpartiets sexisme-nedsmeltning, der har kostet Morten Østergaard posten som politisk leder og nu truer med også at få store konsekvenser for den lynvalgte Sofie Carsten Nielsen.

Maarbjerg angriber både den forhenværende og nyvalgte leder for at kravle helt op på den helligste #Metoo-hest i bl.a. sexisme-events på Facebook.

- Det er utroværdigt og slet ikke til at holde ud at tænke på. Det er vanvittigt, at de kan gøre det. Men de må jo begge have troet på, at der ikke kom noget frem. Det er bare så naivt, siger Thorkild Maarbjerg til Fyens Stiftstidende og understreger, at det er 'ekstra slemt, fordi vi er frontløber på en sexismedagsorden.'

Maarbjerg er mangeårigt medlem af Radikale Venstre og har i en generation været toneangivende radikal profil fra Fyn, hvor han blandt andet har været formand i en lang årrække.

Adspurgt, om den radikale profil har tillid til Sofie Carsten Nielsen, lyder det:

- Det har jeg meget svært ved at have.

Sofie Carsten Nielsen.

Krisemøde søndag

Sofie Carsten Nielsen har indkaldt til nyt krisemøde i den radikale folketingsgruppe på et endnu ukendt sted på søndag.

Det sker, efter Sofie Carsten Nielsen har erkendt, at hun godt kendte til advarsler om Morten Østergaards 'klamme' adfærd fra samtaler med Ida Auken, efter Nielsen først havde afvist voldsomme beskyldninger fra den tidligere miljøminister.

Torsdag aften kom det tilmed frem i B.T., at Sofie Carsten Nielsen også har været vidende om tilfælde af, at Morten Østergaard har taget Ida Auken på røven.

Den nye politiske leder har ellers gentagne gange afvist at have haft tidligere kendskab til andre sager end den med folketingsmedlemmet Lotte Rod.

