R-ledelse frustreret over åbenhed om sexisme

Kvinfo har været for åbenmundet om sexisme-sager hos de radikale. Sådan lød det fra ledelsen på et møde i de radikales hovedbestyrelse i marts, fortæller kilder til Ekstra Bladet

I efteråret syntes de radikale, at det bedste våben mod sexisme var at tale åbent om problemerne. 'Vi vil ikke tie,' som mantraet lød.

Men så kom offentliggørelsen af en stribe interne sager om krænkelser, der blandt andet fældede den daværende leder, Morten Østergaard.

Og nu beretter flere kilder til Ekstra Bladet, at ledelsen i partiets hovedbestyrelse på et virtuelt møde i marts gik i kødet på videnscentret Kvinfo, der tidligere i år udgav en rapport om sexisme hos de radikale.

Kvinfos villighed til at besvare pressens opfølgende spørgsmål til rapporten var simpelthen for stor, og ledelsen ventilerede ifølge kilderne en 'frustration' over åbenheden.

Radikal top fik fjernet vidneudsagn fra sexisme-rapport

Fik sløret vidner

Kvinfo oplyste for eksempel til Ekstra Bladet, at de radikale ønskede en større sløring af vidne-beretningerne, end Kvinfo selv lagde op til i første omgang - og som vidnerne ellers selv var indforstået med.

Kvinfo berettede også, at 10-15 personer ikke gik til ledelsen med deres dårlige oplevelser, fordi det ifølge dem netop var folk fra ledelsen, der stod bag. Det stod ikke direkte i rapporten.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Joachim B: Radikales håndtering af sexisme-sager er hykleri, 17. marts 2021

Ikke aftalen

- De var lidt bitre over, at Kvinfo havde fortalt det, og der var et kontraktbrud, beretter en kilde.

En anden kilde husker også, at opfattelsen på mødet var, at Kvinfo havde 'omgået en aftale'. En tredje kilde erindrer 'utilfredshed med Kvinfo' fra ledelsens side.

Kvinfo ønsker ikke at forholde sig til sagen.

Videnscentret henviser til de radikale, der 'hverken kan be- eller afkræfte noget', fordi 'samtalerne i vores hovedbestyrelse er fortrolige', skriver næstformand for de radikales landsforbund, Clara Halvorsen, i en sms til Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------