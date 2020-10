R-profil trækker i land: Morten fik lov til at stå frem som krænker

Den kringlede sag om den interne sexisme-sag i Radikale Venstre fortsætter med at blive afdækket; flig for flig.

Partiets nye gruppenæstformand, Andreas Steenberg, oplyser nu, at Morten Østergaard havde fået grønt lys til at stå frem over for folketingsgruppen som den, der tilbage i 2011 havde forulempet dengang nyvalgte Lotte Rod ved at tage på hende.

Flere kilder har berettet, at Morten Østergaard af princip ikke ville fortælle, hvem der var krænkeren på et over seks timer langt gruppemøde onsdag.

Ny nr. to kendte sandheden: Lottes løgn-anklage kom pludseligt

Men Lotte Rod havde givet ham lov, oplyser Steenberg.

'Kun de to kendte indholdet af deres snakke. Jeg kan nu forstå at Lotte sagde til Morten at han gerne måtte orientere gruppen,' skriver Andreas Steenberg i et tweet.

Først havde Steenberg ellers sagt, at det kom ud af det blå, at Lotte Rod sagde, at Østergaard løj.

Hvis de nye oplysninger er korrekte, betyder det, at Morten Østergaard holdt oplysningen tilbage for de radikale folketingsmedlemmer, selvom Lotte Rod havde ombestemt sig og nu ønskede åbenhed om sagen.

Det førte til en diskussion om Østergaards habilitet på gruppemødet, hvor Rod ifølge flere tilstedeværende til sidst brød grædende ind, sagde at ledelsen løj og fortalte, at det var Morten Østergaard selv, der havde krænket hende.

Siden gruppemødet har debatten om Lotte Rods rolle været turbulent. Folketingsmedlemmet havde nemlig for flere uger siden sagt til bl.a. Sofie Carsten Nielsen, at hun ønskede fortrolighed om krænkerens identitet.

Balladen fortsætter: Alt om det radikale krænker-kaos