R slår trussel fast og drømmer om regering med røde og blå

Selv om der har været sommerferie, slækker De Radikale ikke på kravet om et folketingsvalg, der skal udskrives senest 4. oktober.

Det fastslår partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, i sit første interview efter sommerferien.

Spørgsmålet er så bare, om det bliver i august, september eller i oktober.

Hun vil ikke nævne foretrukne datoer eller måneder, men som hun konstaterer:

- Jeg synes, vi kan konkludere, at vi ikke får lavet mere politik i det her folketing.

Er valget ikke udskrevet 4. oktober, vil partiet udstede et mistillidsvotum ved åbningsdebatten to dage senere.

Radikale har tidligere ud talt til Ekstra Bladet, at minkforløbet er en skandale, men de ønsker ikke en advokatundersøgelse

Det er heller ikke en mulighed, at Socialdemokratiet tager De Radikale og eventuelt SF med ind i en regering og slipper for et valg, understreger Sofie Carsten Nielsen.

Hun kalder kampen mellem røde og blå en skyttegravskrig, og særligt omkring minksagen har hun oplevet mistilliden vokse.

Et valg skal være støvkosten, der renser luften.

- Det kan meget vel være, at der bliver endnu højere råberi i løbet af en valgkamp. Men jeg vil gøre mit til, at vi hæver os op over det. For der er brug for en ny regering, hvor vi får bredt magten ud og ikke kun centrerer den, lyder stikpillen til regeringen, som De Radikale hyppigt kritiserer for at være magtfuldkommen.

Regeringen har ellers i denne valgperiode indgået en del brede aftaler.

Det anerkender Sofie Carsten Nielsen, der peger på en ny grøn fond samt det nationale kompromis om en styrkelse af Forsvaret.

- Men mange ting sander til, fordi det bliver til en råbekonkurrence.

- Det der med at gribe magten er der ikke noget galt i. At hun (statsminister Mette Frederiksen, red.) gerne vil have sit politiske projekt igennem, er fuldt ud legitimt.

- Men man er nødt til at kunne dele magten og inddrage mange flere i den. Ellers bliver det magtfuldkomment, og det synes jeg, at etpartiregeringen har vist.

Derfor bliver det også et sommergruppemøde i valgkampsstemning, som De Radikale holder på onsdag.

Det bliver med et politisk oplæg, hvor der er noget for begge blokke.

Det er ikke tilfældigt. De Radikale ser allerhelst en regering med både røde og blå.

Statsministeren er ikke afvisende over for idéen, mens Venstre og De Konservative blankt har sagt nej til en sådan konstellation.

Om en ny regering kunne blive med en blå statsminister i spidsen, vil Sofie Carsten Nielsen ikke lægge sig fast på endnu.

Men hun kalder det 'et lykkeligt dilemma', hvis der bliver flere at vælge imellem.

- Vi skal nok sige præcis, hvem vi peger på, når valget udskrives.

Spørgsmål: Er der nogen som helst situation, hvor den nuværende regering sidder, som den har gjort de sidste tre år, efter den 4. oktober?

- Ikke med radikale mandater.