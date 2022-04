R vil ikke ændre EU-stemmeseddel

Når danskerne til juni skal stemme om at afskaffe forsvars-forbeholdet i EU, så vil ordene 'afskaffe', 'forbehold' og 'EU' ikke stå på stemmesedlen. Det har ja-partierne besluttet.

Og det giver ifølge de Radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, god mening. Hun kalder den nuværende stemmeseddel for 'så fin'.

Her går spørgsmålet på, om Danmark skal 'deltage i det europæiske samarbejde om sikkerhed og forsvar'.

Snedigt spørge-trick kan trylle EU-nej til ja

Men ikke desto mindre skrev Sofie Carsten Nielsen selv på Twitter tirsdag, at hun ønsker 'et stærkt Danmark fri for forsvars-forbeholdet i EU'.

- Sofie Carsten Nielsen, stemmer vi om at komme fri for forsvars-forbeholdet i EU?

- Ja, det er det, vi stemmer om. ’Skal vi være med i forsvars- og sikkerheds-samarbejdet’, ja. Og jeg skrev jo et ’stærkt EU’, og hvis dét havde stået på stemmesedlen, så havde du nok også synes, at det var lidt farvet.

Går ikke så meget op i det

- Ja. men hvis vi stemmer om forbeholdet i EU, hvorfor står det så ikke på stemmesedlen?

- Fordi det er et stærkt EU, vi stemmer om. Det vil være konsekvensen. Det vil være min politiske argumentation, siger hun og fortsætter:

- Det er Udenrigsministeriet, der har formuleret det der, og det kunne sikkert formuleres på 100 måder. Og det kan også godt være, at der kan tilføjes noget, jeg går ikke så meget op i det. Men jeg har sagt, at jeg synes, at den nuværende formulering lyder fint.

Mette F. om EU-spørgsmål: - Jeg lytter til debatten

- Så du vil ikke have formuleringen ændret?

- Nej, det kommer ikke til at ske på min foranledning. Men jeg gider heller ikke lægge mig på skinnerne for at forhindre det.

- Er den nuværende det bedste bud?

- Jeg har ikke noget bud på, hvad der er den bedste. Men jeg synes, at den er så fin, siger Sofie Carsten Nielsen.