Rådgiver afslører: Løkke havde vildt tilbud til Vestager

Valgnatten i 2011 var dramatisk på mange punkter.

Skulle blå blok fortsat sidde på magten, eller ville Danmark få sin første kvindelige statsminister i Helle Thorning-Schmidt?

Det endte som bekendt med sidstnævnte socialdemokrat på statsministerposten, men nu afslører Margrethe Vestagers (R) tidligere spindoktor, at den daværende formand for De Radikale også blev tilbudt posten.

- På valgnatten i 2011 tilbød Lars Løkke Rasmussen også at gøre Margrethe Vestager til statsminister, skriver eksspindoktor Henrik Kjerrumgaard i en opsigtsvækkende kommentar på Altinget.

Var ikke interesseret

I et interview med Altinget fortæller Kjerrumgaard, at tilbuddet ikke kom bag på partiet:

- Vi havde forberedt os på, at der var den mulighed – ikke at Lars Løkke selv, men at nogle fra Venstre ville kontakte os. Vi vidste også godt, at svaret ville være: 'Nej, vi er ikke interesserede'. For os var det på den liste af ting, som vi vidste, der kunne ske i løbet af valgkampen, på valgnatten og i dagene efter, siger Kjerrumgaard til Altinget.

Derfor brugte De Radikale også kun omkring 30 sekunder på at overveje Løkkes tilbud.

- Vi satte os aldrig ned og overvejede tilbuddet. Det var forudhåndteret. Vi havde tænkt, at det var en situation, som vi kunne møde, og at svaret i givet fald ville være nej, siger den tidligere spindoktor.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henrik Kjerrumgaard, der bekræfter episoden og tilbuddet fra Løkke. Han ønsker dog ikke at kommentere sagen yderligere. Lars Løkke er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelse.

Stolt over spekulationer

Afsløringen er interessant, fordi De Radikale og De Konservative forud for valget i 2011 havde givet hinanden et opsigtsvækkende håndslag.

Håndslaget fik flere til at spekulere i, om Vestager på valgnatten kunne finde på at løbe fra aftalen med rød blok til fordel for selv at kunne sætte sig i statsministerstolen.

Til det svarede Vestager:

- Personlig er jeg da enormt stolt over, at nogen kunne finde på at spekulere på den måde. Men det ændrer ikke på, at Radikale Venstre peger på Helle Thorning, fortalte Margrethe Vestager dengang til nyhedsbureauet Newspaq.

Valget i 2011 endte med en sejr til rød blok, og efter langstrakte forhandlinger overtog Socialdemokratiets daværende formand, Helle Thorning-Schmidt, statsministerposten med støtte fra Enhedslisten, SF og De Radikale.

I samme regering blev Margrethe Vestager økonomi- og indenrigsminister, som hun var frem til 2014.