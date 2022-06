Rådmand er fortid i Dansk Folkeparti

Kristoffer Hjort Storm har tidligere været nævnt som et af Dansk Folkepartis sikre kort i fremtiden, men nu tager han sit gode tøj og smutter.

Han er Rådmand for Senior- og Omsorgsforvaltningen i Aalborg Kommune, som han blev valgt ind som ved kommunalvalget i 2020.

Hovedpersonen selv oplyser på Facebook, at han nu er fortid i partiet, men giver en uddybende forklaring til Ekstra Bladet.

- Det er en beslutning, der har været længe undervejs. Det er det rigtige for mig og min familie at sige farvel og tak nu. Alt den negativitet, der er omkring Dansk Folkeparti, og som jeg bliver mødt med hver gang, jeg træder ind i et rum, orker jeg ikke mere.

- Jeg tror ikke længere på, at partiet kan føres videre og blive en succes. Og jeg tror heller ikke, jeg kan bidrage til videreførelsen af partiet. Derfor synes jeg, det er bedre, jeg siger farvel nu, siger Kristoffer Hjort Storm til Ekstra Bladet.

Politisk dødvande

Kristoffer Hjort Storm fortæller til Ekstra Bladet, at han synes Morten Messerschmidt er en dygtig politiker, men opgaven med at løfte DF ud af det politiske dødvande er urealistisk.

- Jeg ikke sikker på, at Morten og de folk, der er omkring ham, kan redde partiet. Det er ikke et ondt ord om Morten, det er bare realiteterne, siger han.

Derudover følte Kristoffer Hjort Sørensen sig ikke inddraget sig tilstrækkeligt i partiledelsen.

Partiformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, har ellers tidligere rost Kristoffer Hjort Storm i forbindelse med efterårets kommunalvalg, hvor det lykkedes den nu tidligere DF'er at konstituere sig som rådmand på trods af partiets katastrofale kommunalvalg, hvor DF gik tilbage i alle 98 kommuner.

- I Aalborg har vi en Kristoffer Storm, der har konstitueret sig som rådmand på trods af et dårligt valg, sagde Morten Messerschmidt 24. november i TV 2 News magasinet 'Lippert'.

Han siger til Nordjyske, at han som Dansk Folkepartis eneste mand på en borgmesterpost ikke føler sig inddraget af partiledelsen.

- Ikke i det omfang, jeg havde håbet på at blive, lyder det.

Ærgelse i baglandet

Den nyligt udpeget nyhedschef i Dansk Folkeparti, Jesper Gisli, har sendt en orientering til baglandet i DF, som også er sendt til TV 2 Nord.

- Vi er kede af Kristoffers beslutning, da Kristoffer er, og har været et meget dygtigt og arbejdsomt aktiv for vores parti.

- Men det er Kristoffers beslutning, og den respekterer vi naturligvis, ligesom vi respekterer Kristoffer for alt det han har gjort for Dansk Folkeparti. Vi ønsker Kristoffer og hans familie god vind.

I den lokale forening i Aalborg fortæller lokalformand Hartvig Sørensen, at de er ærgerlige over Kristoffer Hjort Storms udmeldelse, men at bestyrelsen i Aalborg 'ikke ryster på hånden', og at de 'arbejder fokuseret videre med at sætte solide Dansk Folkeparti-aftryk' i Aalborg.

Droppede valgfest

Dramaet i partiet fik et nøk op, da den tidligere formand og nu forsvarsordfører Kristian Thulesen Dahl droppede partiets valgfest. En beslutning som partimoderen, Pia Kjærsggard, beskrev som underlig.

Afbudet faldt heller ikke i god jord hos partiformanden. Messerschmidt langede ud efter 'Tulle', da Ekstra Bladet i forbindelse med valgfesten fangede Messerschmidt på vej ind på Christiansborg.

- Det er da helt vildt mærkeligt. Jeg har aldrig misset en valgaften hos Dansk Folkeparti, så det må være en meget vigtig begivenhed, siden han vil gå glip af dette her, siger formanden syrligt til den fraværende ordfører.

Deroute

Dansk Folkeparti har efterhånden et bjerg at bestige. Meningsmålingerne er mildest talt dårlige, mens fire af partiets folketingsmedlemmer smuttede fra partiet i protest mod Morten Messerschmidt tilbage i februar efter et hårdt kampvalg.

- Der er et rigtigt dårligt arbejdsmiljø. Vi har jo en gruppe, som aldrig nogensinde har været splittet, men nu er splittet til atomer.

- Jeg har tænkt meget over det. Hvornår er det gået så galt?, sagde Karina Adsbøl (UFG) i den forbindelse.