Rådmand går på ferie midt i skandalesag

Ekstra Bladet har siden mandag forsøgt at få et interview med ældrerådmand i Aarhus Kommune Jette Skive - nu er hun gået på ferie

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Ældrerådmand i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) er gået på sommerferie.

Det fremgår af et automatisk mailsvar, som Ekstra Bladet fik, da avisen onsdag eftermiddag sendte endnu en interview forespørgsel til rådmanden.

Ferien bekræftes af hendes forvaltning, Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, som oplyser, at rådmanden vender tilbage i begyndelsen af august.

Ældrerådmanden tager dermed en længere pause fra arbejdet, mens hun befinder sig i sin måske største sag om massive svigt i kommunens ældrepleje.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Privatfoto

Ekstra Bladet må vise skjulte optagelser fra plejehjem

Stoppede udsendelse

Det er en sag, som i den grad blussede op, da Ekstra Bladet mandag og tirsdag offentliggjorde en række skjulte optagelser af groft plejesvigt over for den 90-årige demenssyge Else på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus, som Vestre Landsret i sidste uge forbød TV2 at vise.

Og de skjulte videooptagelser og rådmandens handlinger i sagen har siden offentliggørelsen vakt megen debat. Flere folketingspolitikere har således udtalt sig stærkt kritisk om sagen til Ekstra Bladet, herunder Søren Pape Poulsen (K) og Pernille Vermund (NB).

Ekstra Bladet har derfor siden mandag forsøgt at få et interview med Jette Skive, så hun kunne give sin version af historien.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Ældrerådmand i Aarhus Kommune Jette Skive (DF) er gået på ferie midt i en kæmpe skandalesag.

Rådmand vil ikke politianmelde Ekstra Bladet

Tid til andre medier

Vi vil blandt andet gerne spørge hende, hvorfor hun mener, at kommunen og hun havde pligt til at stoppe udsendelsen på TV2. Hun har til blandt andet TV2 News fortalt, at det var hun og kommunen forpligtet til for at beskytte Else og de ansatte.

Men i dag vil hun ikke længere forfølge sagen og udføre den pligt, hun ifølge hende selv har, selvom Ekstra Bladet altså deler de samme tv-billeder, som kommunen fik stoppet hos TV2.

Heller ikke spørgsmålet om TV2 nu bør få lov til at sende dokumentaren, når optagelserne er blevet vist hos Ekstra Bladet, har rådmanden haft tid eller lyst til at besvare.

I denne uge har hun dog taget sig tid til at medvirke i flere indslag i blandt andet TV2 Nyhederne, de lokale medier og senest onsdag, hvor hun medvirkede i et længere interview i P1 Debat.

Se også: Er ham her voksen?