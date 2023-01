Rabaldermøde i S om store bededag

Brian Weichardt forsøger at samle 60 mandater til en folkeafstemning om afskaffelsen af Store Bededag

Man kan ikke bebrejde Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører, Jens Joel, hvis han ville have ønsket, at sidste fredag havde været en helligdag.

Her blev han nemlig bombarderet med kritik fra sit eget bagland på et internt Teams-møde om afskaffelsen af Store Bededag.

Det viser en lækket chat fra mødet.

Det blev indkaldt i onsdags, og omkring et par hundrede folk fra baglandet havde ifølge Ekstra Bladets oplysninger fundet vej til tasterne fredag eftermiddag, heriblandt flere fagbosser.

Og der blev ikke lagt fingre imellem på det timelange møde.

Som Kina

Regeringens fremfærd blev blandt andet sammenlignet med 'det kinesiske styre', da chatten blev åbnet.

'Helt uhørt og noget svineri, at tørre den af på den ulyksalige situation i Ukraine', lød det med henvisning til, at regeringen kobler afskaffelsen af store bededag som helligdag direkte sammen med øgede forsvarsudgifter.

Annonce:

Den socialdemokratiske beskæftigelsesordfører blev desuden kritiseret for magtfuldkommenhed, fordi de tre regeringspartier nu vil gennemføre noget, som ingen af dem nævnte med et ord i valgkampen.

Tromler over argumenter

'Helt vildt, at I slet ikke lytter' og 'regeringen tromler bare hen over argumenter' lynede det i chatten.

Og så var det socialdemokratiske bagland også interesseret i at få opklaret, hvilket af de tre regeringspartier, der først fik idéen til at afskaffe en helligdag for det arbejdende folk.

'Hvem har fået den tåbelige idé?', som 'Michael J' formulerede det.

Det kom det ikke noget konkret svar på fra Jens Joel, påpeger flere mødedeltagere, som Ekstra Bladet efterfølgende har talt med. Og den linje holdt han også til punkt og prikke, da Ekstra Bladet selv forsøgte at få svar på det spørgsmål:

S: Klog løsning

- Jeg kommer ikke til at diskutere, hvad der er sket i nogle forhandlinger, jeg ikke selv deltog i. Det giver ingen mening, siger han og fortsætter:

Annonce:

- Det samlede regeringsgrundlag er et resultat af de kompromisser, man har indgået. Det er det, man har besluttet, er det bedste alternativ, og det står jeg selvfølgelig på mål for.

Folketinget tøver: Vil ikke lade os stemme om store bededag

- Er afskaffelsen af store bededag så socialdemokratisk, at idéen ligeså godt kunne være kommer fra jer?

- Når vi står i en situation, hvor vi ekstraordinært bliver nødt til at styrke dansk forsvar, så er det både klogt og socialdemokratisk, at vi løfter i flok, hvor alle bidrager frem for at sende regningen til en mindre gruppe på efterløn eller arbejdsløse, siger Jens Joel.

Han ønsker ikke at forholde sig til den konkrete kritik fra baglandet med henvisning til, at det var et internt møde.