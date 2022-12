Rabjerg bliver igen politisk ordfører for Socialdemokratiet

Efter cirka syv måneders pause er Christian Rabjerg Madsen igen politisk ordfører for Socialdemokratiet, meddeler regeringspartiet fredag til Ritzau.

Leif Lahn Jensen fortsætter som gruppeformand.

- Det er en opgave, som jeg glæder mig til, og som jeg har varetaget tidligere, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Det er en opgave, hvor det man skal tænke på, når man står op om morgenen, er at få kommunikeret klart og tydeligt, hvor Socialdemokratiet er, hvad vi synes er vigtigt, og hvordan vi ser på de store udfordringer som inflation, krig i Europa og en klimakrise, som vi har behov for at tackle, siger han.

Christian Rabjerg Madsen var fra februar til maj i år politisk ordfører for Socialdemokratiet, hvorefter han blev udnævnt til indenrigs- og boligminister i den daværende S-regering.

Han var imidlertid ikke at finde på ministerlisten, da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag præsenterede den nydannede SVM-regering.

Her var antallet af ministre fra Socialdemokratiet skåret ned fra 20 til 11 i forhold til tiden med S-regeringen.

Den politiske ordfører i et regeringsparti har ofte til opgave at forsvare regeringens politik mod kritik fra oppositionen. Det ville tidligere typisk have været kritik fra Venstre.

Men eftersom Socialdemokratiet er gået i regering med netop Venstre samt Moderaterne i en bred regering, vil kritikken denne gang ofte kunne komme fra partier i både blå og rød blok.

Christian Rabjerg Madsen nåede i første omgang kun at være politisk ordfører i omkring tre måneder fra februar til maj i år.

Han har siden været afløst af Rasmus Stoklund på posten.

Christian Rabjerg Madsen blev i 2015 valgt ind i Folketinget for første gang.

Leif Lahn Jensen har siden november 2020 været gruppeformand for Socialdemokratiet. Han har siddet i Folketinget siden 2007.

Leif Lahn Jensen blev sidste år statsrevisor, og han er i øjeblikket næstformand for Statsrevisorerne.

Statsrevisorerne er politisk udpegede og har til opgave at kontrollere statens udgifter. Det gør Statsrevisorerne i samarbejde med Rigsrevisionen, der ikke er politikere.