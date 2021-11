Rabjerg: 'Svaret er at det er et irrelevant spørgsmål'

Det er et 'irrelevant spørgsmål', om det ville være et problem, hvis Mette Frederiksen begyndte sin systematiske sletning af sms'er på det tidspunkt, da mink-skandalen begyndte at rulle.

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets vikarierende politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, i podcasten 'Ingen kommentarer'.

- Du vil simpelthen ikke svare på, om det ville være et problem?

- Prøv at høre. Det, jeg svarer, er, at det er et irrelevant spørgsmål, fordi jeg meget klart har sagt, at statsministeren har meddelt, at den praksis, man har haft i forhold til sms-sletning, vedrører informationssikkerhed og dermed intet har at gøre med mink.

- Det synes jeg sådan set er et meget, meget klart svar på det spørgsmål, siger Rabjerg, der vikarierer på posten som S-ordfører for Jeppe Bruus, der er på barsel.

- Ved du, hvad du sætter spørgsmålstegn ved lige nu?

- Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved noget som helst.

- Du sætter spørgsmål ved lytternes intelligens. De fleste mennesker ved godt, at det ville være et problem, hvis hun begyndte at slette lige pludselig under for eksempel mink-skandalen.

- Jeg synes egentligt, det er dig, der stiller spørgsmål ... eller taler ned til lytterne. Jeg har jo svaret på det her spørgsmål.

Hør hele interviewet i 'Ingen kommentarer', hvor vi også vender de sager, hvor departementschef Barbara Bertelsen øjensynligt var langt mere nede i detaljerne, end da der manglede lovhjemmel.