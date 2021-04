Radikal flugt: Så mange er smuttet

Vælgere, medlemmer og politiske profiler flygter fra Radikale Venstre.

Det viser de kolde tal i meningsmålinger og medlemskartotek, der tegner et parti i dyb krise siden den tidligere partileder Morten Østergaard indrømmede seksuelle krænkelser af flere kvinder sidste år.

Radikale Venstre har ved seneste opgørelse i marts 6.410 medlemmer, oplyser partiet til Ekstra Bladet. Det er en nedgang på ca. 1.100 medlemmer i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor medlemstallet var 7.512.

Knap 15 procent af medlemmerne er altså smuttet på bare et år, men det er næsten, hvad de radikale regnede med ifølge landsformand Svend Thorhauge.

'Det er ikke helt uventet, at vi tager et lille dyk i antallet af medlemmer med den periode, vi har været igennem. Antallet er altid gået lidt op og ned', siger han i et skriftligt citat.

Joachim B: Brev afslører syg kultur hos Radikale Venstre.

'Opgaven nu består i at få os selv helt tilbage på sporet og levere radikale politiske resultater, og så er jeg overbevist om, at vores medlemstal nok skal vokse igen', siger den afgående landsformand.

Sagen kort: Rod i de radikale Den radikale leder Morten Østergaard trak sig i oktober sidste år, hvor han erkendte seksuelle krænkelser. Det udløste en intern magtkamp, der endte med, at Jens Rohde og Ida Auken forlod partiet. Den nuværende leder - Sofie Carsten Nielsen - har været under hård beskydning for at dække over sager om seksuelle krænkelser. En rapport fra Kvinfo viste, at omkring 30 personer havde henvendt sig til ledelsen angående seksuelle krænkelser. Ledende personer og andre ’centrale aktører’ i Radikale Venstre har udsat op mod 15 personer tilknyttet partiet for seksuel chikane, oplyste Kvinfo. Morten Østergaard er sygemeldt på ubestemt tid og stiller ikke op ved næste valg. Vis mere Luk

131.000 vælgere er smuttet

Partiet har også sagt farvel til mere end 131.500 vælgere siden folketingsvalget ifølge en analyse af professor Kasper Møller Hansen i Altinget.

Dermed står Radikale Venstre til en halvering i et gennemsnit af meningsmålinger i forhold til folketingsvalget i 2019, hvor partiet fik 16 mandater.

69.000 radikale vælgere er gået til Socialdemokratiet, mens SF har fået mere end 21.000 vælgere fra Sofie Carsten Nielsen.

Samtidig har omkring 21.000 radikale vælgere i 2019 helt valgt rød blok fra. De ville i stedet sætte kryds ved de konservative, hvis der var valg i morgen ifølge meningsmålingerne.

- Det er interessant, at Konservative er i stand til at score radikale stemmer i betragtning af, at K har lagt sig meget hardcore i værdipolitikken. Det viser, at Radikale nu bløder til alle sider,” siger Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.

Profiler smutter

Flere politiske profiler har også forladt den radikale skude med Sofie Carsten Nielsen ved roret.

Blandt andre Jens Rohde og Ida Auken, som ikke længere kalder sig radikale, som du kan se i listen nedenfor.

De radikale afhoppere Flugt fra Sofie Carsten Nielsens tropper Mens meningsmålingerne er katastrofale oven på en række møgsager, har flere nøglepersoner på det seneste forladt Radikale med Sofie Carsten Nielsen i spidsen. Her kan du se listen over radikale afhoppere. Rohdes farvel - retsstatsprincipper kørt ud på møddingen Siden Morten Østergaards exit som politisk leder i oktober gik forholdet mellem Jens Rohde og den radikale partiledelsen med Sofie Carsten Nielsen i front kun gået ned ad bakke. Til sidst var luften så forpestet, at ledelsen bare gik og ventede på, at Jens Rohde på den ene eller anden måde kunne blive fortid som medlem af partiet. Det skete så i slutningen af januar, hvor Rohde valgte at blive løsgænger. Her skrev Rohde er lang smøre på sin Facebook, hvor han ikke lagde fingre imellem. Når det kom til klima, MeToo og udlændingepolitik var partiet blevet for aktivistiske, lød det fra Rode. 'Når det gælder feminismen, køres alle retsstatsprincipper ud på møddingen', skrev han bl.a. Efter åben krig - Auken blev socialdemokrat Få dage efter Jens Rohdes exit forlod en anden profil fra folketingsgruppen den radikale skude. Denne gang var der tale om Ida Auken, der i stedet meldte sig ind i Socialdemokratiet. Aukens exit kom efter, at hun tidligere havde ligget i åben krig med Sofie Carsten Nielsen. På Facebook beskyldte Auken direkte Sofie Carsten Nielsen for at have talt usandt og dækket over den tidligere leder Morten Østergaards krænkelser i partiet. 'Jeg er rasende over de påstande Ida Auken i dag har rejst på sin Facebook', lød reaktionen fra Sofie Carsten Nielsen. Landsledelsens exit Også i den radikale organisation har man sagt farvel til flere profiler. Ikke mindst har både partiets landsformand- og næstformand valgt at forlade partiet. Først var det næstformand Bitten Schjødt Kjær, der trak sig på partiets landsmøde i september 2020. Senest har formand Svend Thorhauge fulgt trop. I sidste uge meddelte han, at han stopper efter seks år på posten. Så sent som i januar havde Thorhauge ellers meddelt internt, at han gerne ville fortsætte på posten. Det fremgik af et brev fra Thorhauge til de Radikale tillidsfolk, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, dateret 14. januar i år. Skal finde ny pressechef Midt i stormvejret skal Radikale også finde en ny pressechef. Asbjørn Lindsø (længst til venstre på billedet), der har haft posten siden 2019, har for nylig sagt sin stilling op. Han skal i stedet være ny kommunikations- og pressechef hos foreningen Lev Uden Vold.

Der har også været udskiftning blandt partiets ansatte.

Ekstra Bladet kunne tidligere afsløre et internt brev, hvor omkring ti tidligere parti-ansatte rettede en skarp kritik af ledelsen i Radikale Venstre.

Ansatte er blevet syge af at arbejde i Radikale Venstre, fordi ledelsen i en årrække har bagtalt, truet og spillet folk ud mod hinanden, lød det i brevet.

Det har ikke været muligt at få en kommentar til faneflugten fra den radikale leder Sofie Carsten Nielsen.