Radikal hidsigprop: Afsløret i syge-fup

Skandale-radikal: Karen Melchior har meldt sig syg i offentligheden, men fortsætter med at stemme løs i Europa-Parlamentet

- Jeg bliver nu sygemeldt for at - og får hjælp til at - komme på fode igen.

Så konsekvent var beskeden, da Karen Melchior (RV) i begyndelsen af februar meldte sig syg over for sin arbejdsgiver - vælgerne.

Men Ekstra Bladet kan nu afsløre, at sygemeldingen fra arbejdet i Europa-Parlamentet er rent fup.

En gennemgang af Karen Melchiors parlamentariske aktiviteter viser nemlig et billede af en politiker, der bag sygemeldingen på sociale medier arbejder videre på fuld tryk i Europa-Parlamentet.

Blot 11 dage efter annonceringen af, at Karen Melchior nu ville trække stikket for at komme på fode igen, var hun tilbage ved afstemningsknapperne i Europa-Parlamentet.

152 gange

Det viser en optælling af hendes stemmeaktivitet via mediet VoteWatch.

I alt stemte Karen Melchior ikke mindre end 152 gange ved den seneste plenarsamling i Strasbourg, som strakte sig fra mandag til torsdag i sidste uge.

Ud over de 152 aktive stemmeafgivelser har Karen Melchior ifølge VoteWatch også været til stede ved 181 yderligere afstemninger, hvor hun dog ikke har afgivet sin stemme.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid.'

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet var ulideligt grundet bl.a. Melchiors hidsige udfald.

'Vi lider stadig her i Bruxelles. Please, hjælp os med at få retfærdighed,' skrev en ansat i Europa-Parlamentet i en sms til Ekstra Bladet, efter artiklerne blev bragt hen over efteråret.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Karen Melchior ville ikke tale med Ekstra Bladet om sagerne på hendes kontor

Undskyldte til ansatte

I Facebook-sygemeldingen fra 4. februar skrev den radikale politiker, at politik er 'en hård geschæft,' og at tiden som MEP'er ikke har været let.

'Det har altid været helt centralt for mig, at mine medarbejdere har det godt. Det har jeg ikke kunnet sikre gennem den sidste tid,' skriver hun.

'Det er mit ansvar, at jeg ikke har kunnet bremse op i tide. Jeg skulle have gjort det bedre. Jeg ville ønske, jeg havde gjort det bedre. Undskyld!' skriver hun videre.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Diæter afhænger af stemmer

Der kan være en økonomisk finte forbundet med Karen Melchiors hektiske aktivitet i Europa-Parlamentet trods hendes sygemelding.

Det kræver nemlig mere end 50 pct. deltagelse i afstemninger i plenarsamlingerne for at få udbetalt fuld dagpengesats.

'Reglen er, at dagpengesatsen (som er den godtgørelse en MEP modtager, når de deltager i møder, plenarsamlinger o.l.) nedsættes med 50 procent, hvis en MEP er fraværende ved mere end halvdelen af afstemningerne. Dette kan dog fraviges, hvis fraværet skyldes gyldige grunde som f.eks. sygefravær og graviditet, hvilket skal dokumenteres.'

Det skriver Europa-Parlamentet i Danmark til Ekstra Bladet, som forklarer, at fraværet opgøres pr. plenarsamling.

Nok til stede

Dermed har Melchior som udgangspunkt ret til fuld diætbetaling for seneste samling, da hun kun var fraværende ved 253 ud af 586 afstemninger; altså mindre end halvdelen.

Europa-Parlamentet oplyser, at diæter kun udbetales ved fysisk fremmøde. Frem til 12. marts er det grundet coronaregler muligt at stemme virtuelt. Europa-Parlamentet vil dog ikke oplyse, hvorvidt Melchior har stemt fysisk eller virtuelt.

Karen Melchior selv har ikke svaret på Ekstra Bladets spørgsmål om sagen.

MEP'ere modtager 2000 kroner pr. dag ved at møde op i Bruxelles eller Strasbourg og skrive sig på deltagerlisten under møder og afstemninger.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Komplet radio-tavshed

Ekstra Bladet har i knap en uge forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior.

Men den radikale europaparlamentariker er ikke vendt tilbage på vores henvendelser på hverken sms, mail eller Twitter.

Heller ikke et besøg hos De Radikales pressetjeneste på Christiansborg har kastet en reaktion af sig.

Ekstra Bladet ville ellers gerne høre, om Karen Melchior har stemt fysisk eller virtuelt til afstemningerne.