Radikal hidsigprop blæser på egen ledelse

De radikales medlem af Europa-Parlamentet Karen Melchior blæser fuldstændig på skarp kritik fra partiets ledelse.

Ekstra Bladet kan afsløre, at Karen Melchior 1. marts igen stemte under sin sygemelding, selvom den radikale ledelse havde understreget, at hun burde lade være.

Landsformand i Radikale Venstre Mikkel Irminger Sarbo løftede pegefingeren i februar, da Karen Melchior stemte hundredvis af gange, selvom om hun var sygemeldt.

'Det undrer mig meget. 'Karen er sygemeldt og bør derfor ikke stemme,' skrev Mikkel Irminger Sarbo i en sms til Ekstra Bladet.

Det samme gjorde kredsformand i København Søs Haugaard.

Ekstra Bladet forsøgte - uden held - at få svar fra Karen Melchior på, hvorfor hun stemmer i Europa-Parlamentet, mens hun er sygemeldt

Stemte 77 gange trods advarsel

Nu har Karen Melchior så alligevel haft travlt ved stemmeknappen.

Hele 77 gange stemte hun i Europa-Parlamentet 1. marts, viser en optælling af hendes stemmeaktivitet via mediet VoteWatch.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid'.

'Derfor bremser jeg op nu. Derfor bliver jeg nu sygemeldt for og får hjælp til at komme på fode igen,' skrev Karen Melchior.

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet var ulideligt grundet bl.a. Melchiors hidsige udfald.

152 gange

Blot 11 dage efter sygemeldingen var Karen Melchior tilbage ved afstemningsknapperne i Europa-Parlamentet.

I alt stemte Karen Melchior ikke mindre end 152 gange ved den første plenarsamling i Strasbourg - efter sygemeldingen - som strakte sig fra mandag til torsdag i sidste uge.

Ud over de 152 aktive stemmeafgivelser har Karen Melchior ifølge Votewatch også været til stede ved 181 yderligere afstemninger, hvor hun dog ikke har afgivet sin stemme.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Radikale Venstres landsformand og Karen Melchior, som ikke er vendt tilbage på henvendelser.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør mere om sagen i Ekstra Bladets politiske podcast 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app