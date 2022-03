Radikal i syge-fup: Ny intern kritik

- Når man er sygemeldt er det bedst, at man holder sig væk fra sit arbejde.

Det er ordene fra Søs Haugaard, der er formand for Hovedstadens Radikale Venstre.

Beskeden kommer efter, at Ekstra Bladet har afsløret, at det radikale medlem af Europa-Parlamentet Karen Melchiors sygemelding er det rene fup.

For mens hun i offentligheden har været 'sygemeldt', har hun stemt løs til afstemningerne i Europa-Parlamentet. Hele 152 gange er det blevet til.

Derfor møder hun nu kritik fra sit eget parti.

Bør blive hjemme

Kritikken startede i weekenden.

'Det undrer mig meget,' skrev Radikale Venstres landsformand, Mikkel Irminger Sarbo, i en sms til Ekstra Bladet.

'Karen er sygemeldt og bør derfor ikke stemme,' lød det yderligere.

Og den melding er Karen Melchiors egen lokalformand enig i.

Faktisk bør Karen Melchior holde sig 'helt væk fra arbejdet', så længe hun er sygemeldt, mener lokalformand Søs Haugaard fra Hovedstadens Radikale Venstre.

Uvis fremtid

Til gengæld kan Søs Haugaard ikke sige meget om Karen Melchiors mulighed for at blive kandidat igen. Da Ekstra Bladet spørger om lokalforeningen har tænkt sig at nominere som kandidat ved næste Europa-Parlamentsvalg i 2024, svarer lokalformanden undvigende.

- Det er der slet ikke nogen, der kan vide noget om på nuværende tidspunkt. Nu skal Karen bare have ro.

Lokalformand Søs Haugaard mener man skal blive væk fra sit arbejde når man er sygemeldt.

Ifølge Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen skal man lægge mærke til det, Søs Haugaard ikke siger.

- Det er jo rigtigt, at man ikke kan sige, med 100 procent sikkerhed om hun bliver genvalgt eller ej, men normalt ville man som lokalformand sige, at 'politikeren har repræsenteret partiet på fornemmeste vis' eller at 'der er stor tilfredshed, og derfor forventer vi at nomineringen blot bliver en formsag'. Det gør Søs Haugaard ikke her, lægger Joachim B. Olsen mærke til.

Inden EP-valget i 2019 forsøgte Karen Melchior at blive Radikales spidskandidat, men hun blev vraget til fordel for Morten Helveg Petersen.

Hidsig politiker

Karen Melchior annoncerede sin sygemelding på både Facebook og Twitter 4. februar.

Her skrev hun, at hun nu trak stikket grundet 'pres igennem lang tid.'

Ekstra Bladet har i 2021 afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, fordi arbejdsmiljøet var ulideligt grundet bl.a. Melchiors hidsige udfald.

'Vi lider stadig her i Bruxelles. Please, hjælp os med at få retfærdighed,' skrev en ansat i Europa-Parlamentet i en sms til Ekstra Bladet, efter artiklerne blev bragt hen over efteråret.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Karen Melchior ville ikke tale med Ekstra Bladet om sagerne på hendes kontor

Undskyldte til ansatte

I Facebook-sygemeldingen fra 4. februar skrev den radikale politiker, at politik er 'en hård geschæft,' og at tiden som MEP'er ikke har været let.

'Det har altid været helt centralt for mig, at mine medarbejdere har det godt. Det har jeg ikke kunnet sikre gennem den sidste tid,' skriver hun.

'Det er mit ansvar, at jeg ikke har kunnet bremse op i tide. Jeg skulle have gjort det bedre. Jeg ville ønske, jeg havde gjort det bedre. Undskyld!' skriver hun videre.

Amok i lufthavn

I september 2021 fortalte Melchior sine Facebook-følgere om en episode, hvor hun blev så vred, at lufthavnspolitiet på Bornholm måtte involveres.

Her var politikeren ifølge eget udsagn så vred, at hun forsøgte at gå om bord på flyet uden at have fået lov af personalet.

'Jeg skældte ud over ikke at kunne få ordentlig besked og var frustreret, sulten og sikkert rigtig dum at høre på. Til sidst gik jeg ud mod flyet uden at have fået lov. Det må man ikke gøre i en lufthavn, og jeg fik læst og påskrevet af lufthavnspolitiet', fortalte Karen Melchior om episoden.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Karen Melchior, men hun er ikke vendt tilbage.