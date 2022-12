Radikal kattepine i 11. time

Danmark får en ny regering bestående af mindst tre partier.

Nu er spørgsmålet, om tre bliver til fire.

Kort inden lukketid er alles øjne i forhandlerkredsen rettet imod Radikale Venstre, som stadig ikke har afgjort, hvorvidt partiet tilslutter sig Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne i det, der så vil blive en reel flertalsregering.

Det store spørgsmål for de radikale er, hvorvidt de kan acceptere, at en kommende regering fortsat vil arbejde for et asylcenter i Rwanda; dog med den krølle, at det skal ske i regi af EU.

Flere radikale kilder bekræfter over for Ekstra Bladet, at Rwanda-spørgsmålet er omdrejningspunkt i partiets afgørende overvejelser.

Et pressemøde hos de radikale endte i afbrydninger og håndsoprækning, da deres nye politiske leder skulle præsenteres Radikalt kaos: Hænderne op!

EU-løsning

Ekstra Bladet forstår, at Radikale Venstres top på Christiansborg godt kan leve med et kompromis, hvor Danmark lægger sig i halen af EU i bestræbelserne på at etablere et asylcenter uden for Europa.

Hos de radikale er det dog ikke alene op til folketingsgruppen, om partiet skal i regering. Partiets hovedbestyrelse skal tages med på råd, og der kan de over 100 mænd og kvinder i hovedbestyrelsen få afgørende indflydelse.

Hovedbestyrelsen har fået besked på, at den vil blive indkaldt med kort varsel til et elektronisk møde. I skrivende stund er de ikke indkaldt endnu.

De radikale forventes at deltage i forhandlingerne på Marienborg mandag.

Hos Socialdemokratiske topkilder forventes det, at radikale meget snart giver besked. Vil de bide til bolle eller ej?

Fra radikal lejr lyder meldingen, at der også er andre knaster i det udkast til et regeringsgrundlag, som cirkulerer, der er i spil.

Fortsat ultrastramt

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kommer der kun mindre indrømmelser på udlændingepolitikken til de radikale og Moderaterne. De to partier der anses for blødere end Venstre og Socialdemokratiet på dét spørgsmål.

Lidt - men ikke meget - bliver Lidegaard og Løkke dog kommet i møde, lyder det.

Ekstra Bladet har i en lang række artikel beskrevet gakgak-regler, som rammer par, hvor den ene part er udlænding. En del af regeringsgrundlaget bliver en gennemgang de tåbelige regler, så dansk-udenlandske par får det nemmere.

Desuden vil man se på bedre forhold for syriske piger, der befinder sig på udrejsecenter Kærshovedgård sammen med udvisningsdømte kriminelle. En sag, Politiken har beskæftiget sig med.

Reglerne for permanent ophold har også givet tåbelige enkeltsager, så noget kommer også til at ske dér.

Samlet set vil regeringsgrundlaget dog ikke ændre afgørende på det faktum, at der også i de kommende år vil blive ført en yderst stram udlændingepolitik i Danmark.

Det er den virkelighed, som Radikale Venstre skal afgøre med sig selv, om de kan leve med som eventuelt regeringsparti.

Nye toner

Der er under de sidste par ugers forhandlingerne i øvrigt opstået den sælsomme situation, at topkilderne i Socialdemokratiet nu gerne vil have radikale med i regering. Væk er den hævntørst, som fyldte en hel del for blot få uger siden – det var dengang, de radikale havde fremtvunget folketingsvalget.

Nu er lysten til samarbejde med de radikale blevet forstærket, fordi regeringsgrundlaget på den økonomiske politik bliver så blåt, at det vil være godt at have radikale med som en stødpude mod den værste kritik fra baglandet og fagbevægelsen. Nok er de radikale borgerlige, men ikke så borgerlige, at det gør noget.

Ambitionen i toppen af Socialdemokratiet er at præsentere et regeringsgrundlag allerede i morgen tirsdag. Hvorvidt det lykkes, vil aftenen og nattens forhandlinger formentlig afgøre.

