Radikal leder: Næste regering skal være både rød og blå

I kølvandet på transportminister Benny Engelbrechts (S) afgang fremsætter Sofie Carsten Nielsen nu sine ønsker til, hvordan en regering skal se ud efter valget.

En kommende regering må bestå af både røde og blå partier, skriver lederen af Radikale Venstre således i et opslag på Facebook fredag morgen.

Udmeldingen kommer i kølvandet på transportminister Benny Engelbrechts (S) afgang torsdag.

'Problemet er dog meget større end Benny. For vi står med en étpartiregering, hvor der tydeligvis bliver stillet alt for få kritiske spørgsmål i magtens mest lukkede rum. Både når der skal aflives mink. Og når der skal oplyses om CO 2 -effekt på nye motorveje og togbaner,' skriver Sofie Carsten Nielsen.

'Derfor må vi efter næste valg have en ny regering bestående af både røde og blå partier. Fordi en sådan regering vil være tvunget til at besvare flere kritiske spørgsmål indadtil og dermed agere mere åbent udadtil,' fortsætter hun.

Ikke første gang

I begyndelsen af januar slog partilederen fast, at Radikale Venstre nægter at pege på en etpartiregering efter næste valg.

Såfremt Socialdemokratiet stadig vil være en etpartiregering efter et valg - og det vil de - bliver det altså uden Radikale Venstre som parlamentarisk grundlag.

Det er ikke første gang, Sofie Carsten Nielsen lufter ideen om en regering hen over midten. Men det er uvist, om fredagens melding skal forstås som et decideret krav.

Transportminister Benny Engelbrecht trak sig torsdag aften, efter at et flertal i Folketinget gjorde det klart, at de havde mistet tilliden til ham.

Det skete på baggrund af en sag om infrastrukturplanen 2035, hvor udledning på flere millioner tons CO 2 forsvandt som dug for solen, selvom tallene blev efterspurgt af Folketinget.

Enhedslisten kaldte derfor den afgående minister i samråd torsdag. Her gjorde Benny Engelbrecht det klart, at han var ked af kritikken af, at beregningerne blev holdt skjult.

- Det er korrekt, at der fandtes tal for CO 2 -udledningen ved anlæg, og at jeg kendte til dem, og at de ikke var konsolideret. Men jeg har ikke holdt tallene skjult af politiske årsager, sagde han.

Efter samrådet valgte Enhedslisten som det første parti at erklære mistillid til ministeren.

Det fik snebolden til at rulle, og Nye Borgerlige trak til sidst tæppet væk under ham, da de ud på aftenen meldte, at heller ikke de havde tillid til Benny Engelbrecht længere.