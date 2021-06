Radikal leder vil ikke forklare vild melding

'Dansk politik er gået i stykker.'

Sådan lød det fra de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, da hun holdt sin partiledertale på Folkemødet på Bornholm.

Meldingen er stærkt opsigtsvækkende.

For hvis det virkelig er rigtigt, tangerer konsekvenserne det regulært gruopvækkende. For hvis det politiske system er kollapset, er landet reelt uden styring.

Derfor ville Ekstra Bladet gerne have den radikale leder til at uddybe meldingen. Ikke mindst hvornår dansk politik røg ned i kloakken.

Er det for eksempel er tidsmæssigt sammenfaldende med, hvornår de radikale måtte forlade magtens inderste kamre og ud i en eksistentiel kamp for at finde politiske allierede og regeringspartnere?

Men Sofie Carsten Nielsen ønskede ikke at uddybe den dramatiske melding, da Ekstra Bladet konfronterede hende med det umiddelbart efter sin tale, hvor hun også havde sunget John Mogensens 'Der er noget galt i Danmark' fra scenekanten.

