Radikal ledere prædikede åbenhed om sexisme, mens de tav om Lotte Rod

'Virkeligheden kalder, og vi vil ikke tie'.

Sådan lød overskriften på en kampagne-video fra De Radikale, hvor den daværende partileder Morten Østergaard diskuterede nødvendigheden af åbenhed omkring sexisme med den nuværende leder, Sofie Carsten Nielsen.

Videoen er lagt op den 3. oktober, og den markerede afslutningen på en stor kampagne, hvor det nu kriseramte parti holdt et helt døgns samtaler om indsatsen mod sexisme.

På dette tidspunkt kendte både Østergaard og Sofie Carsten Nielsen til den hemmeligholdte sag om Morten Østergaards håndspålæggelse på Lotte Rods lår i 2011.

Skal have rap over nallerne

Men selvom de to Radikale spidser altså talte for, at det var slut med at tie om sexisme, så blev de interne sager altså ikke nævnt med et ord i videoen.

'Vi kan love, at vi ønsker at være en del af det mønsterbrud, der er behov for, understregede Morten Østergaard, hvilket Sofie Carsten Nielsen akkompagnerer ned en nikken.

Senere påpeger Østergaard, at opgøret med sexisme 'måske er mere fundamentalt, end vi havde tænkt':

- Der er nogen, der skal have et rap over nallerne, fordi de ikke kan holde fingrene for sig selv, men det stikker dybere end det, lød det fra Østergaard, hvilket Sofie Carsten Nielsen erklærede sig enig i.

Før Morten Østergaard trak sig som politisk leder for de radikale tøvede han tidligere på ugen på spørgsmålet om, hvorvidt Lotte Rods krænker kan bliver minister.

Kendte sag i en måned

Allerede i slutningen af august beretter Lotte Rod om Østergaards travle hænder i 2011. Det resulterer i en undskyldning og en enighed om, at sagen skal holdes internt i partiet.

Men den 16. september skriver Lotte rod alligevel om sagen på Facebook, dog uden at nævne Østergaards navn.

Det får sagen til at rulle og fører til, at Østergaard offentligt erklærer, at han har givet en påtale i sagen, der så viser sig at være til ham selv.

Det hele kulminerer, da Lotte Rod siger Østergaards navn højt på et gruppemøde, hvor hun så efterfølgende stemmer for, at Martin Lidegaard skal overtage lederrollen i partiet.

Det ville have medført en kursændring i partiet i retning af en mere samarbejdsvillig linje i forhold til regeringen, men det kom ikke til at ske, fordi Sofie Carsten Nielsen vandt kampvalget om at efterfølge den detroniserede Østergaard.

Siden har Morten Østergaard erkendt, at han har udsat yderligere tre kvinder for 'uønsket seksuel kontakt'.

