Radikal retræte: 'Teknisk set' er Mette ikke væltet

De radikale trækker nu i land på, om partiet har væltet statsminister Mette Frederiksen ved at kræve, at der bliver udskrevet valg til oktober

De radikale erkender nu, at statsministeren stadig hedder Mette Frederiksen.

I aftes skrev partiets politiske ordfører, Andreas Steenberg, ellers bombastisk på Twitter, at de radikale 'har placeret et politisk ansvar ved at vælte regeringen'.

Det skrev han med henvisning til, at midterpartiet har truet statsministeren med at stille et mistillidsvotum, hvis hun ikke har udskrevet valg til oktober.

Til gengæld har de radikale så fredet Mette Frederiksen fra en advokat-vurdering i kølvandet på mink-skandalen.

Radikale politikere støtter advokatvurdering i Minksag

Ekstra Bladet har ikke haft held med at få et interview med Andreas Steenberg. Men da vi spurgte ham på Twitter, hvad statsministeren hedder i dag, kom der dog lidt skred i sagerne på sms'en.

Underordnet om hun er væltet

Og nu understreger Andreas Steenberg, at statsministeren 'teknisk set' stadig hedder Mette Frederiksen, fordi regeringen naturligvis ikke er væltet.

'Vi har sagt til regeringen, at de skal påtage sig det politiske ansvar og udskrive et folketingsvalg efter sommerferien, og hvis ikke de gør det af sig selv, så møder vi dem med et mistillidsvotum og vælter dem til Folketingets åbning', skriver Steenberg i en sms.

'Om man så vil kalde det en væltet regeringen, et tidsindstillet mistillidsvotum, eller noget helt tredje, det er for mig at se underordnet. Summen af det hele er, at teknisk set er regeringen ikke væltet endnu, men hvis de ikke selv udskriver valg, inden Folketinget samles igen, så gør vi det,' skriver han.

Afviser advokater

I sidste uge lagde det radikale bagland pres på folketingsgruppen for at kræve en advokat-vurdering af Minkkommissionens sønderlemmende kritiske rapport af regeringens gøren og laden i mink-sagen.

Kravet blev dog lagt død, og så kom partiet i stedet på kravet om et valg, hvor statsministeren bagefter skal tage flere partier med i regeringen.

Hvis Mette Frederiksen udskriver et valg inden oktober, går hun ikke af. Så fortsætter hun på posten - eventuelt med andre partier - hvis der stadig er et flertal bag hende.