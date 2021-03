Radikal top fik fjernet vidneudsagn fra sexisme-rapport

De radikale har stolt proklameret, at partiet ikke vil tie om sexkrænkelser.

Ikke desto mindre har partitoppen opponeret mod, at helt konkrete vidneudsagn så dagens lys i en rapport om sexisme i partiet, som organisationen Kvinfo, der er et videnscenter for køn og ligestilling, står bag.

Udsagnene var ellers givet med vidnernes udtrykkelige samtykke til, at de kunne indgå i rapporten.

Og de var da også med i det første udkast til rapporten, som Kvinfo lavede.

Men efter henvendelse fra de radikales organisatoriske ledelse blev de pillet ud inden offentliggørelse.

Det oplyser Kvinfo i en mail til Ekstra Bladet.

'For vidnernes egen skyld'

- Der var i rapportens første udkast gengivet nogle citater fra kommentar-felter i de kvantitative spørgeskemaer. Da partiets organisatoriske ledelse oplyste, at der var risiko for, at personerne bag citaterne kunne genkendes, er de af hensyn til opretholdelse af anonymitet ikke medtaget i rapporten. Indholdet er i stedet gengivet med vores ord, lyder svaret i den mail fra kommunikationsansvarlig i Kvinfo Mai Rasmussen.

Med andre ord:

Partiet, der 'ikke vil tie', har argumenteret for, at udsagn fra vidner, der ikke ville tie, blev skrevet ud af rapporten. Radikal åbenhed blev udskiftet med radikal censur.

Ingenting skete: 30 krænkede gik til R-ledelsen

Kan ikke afvise inhabilitet

Over en femtedel af de 413 medvirkende i undersøgelsen siger, at de har været udsat for seksuel chikane i partiets rækker.

Nogle af dem har desuden fortalt Kvinfo, at de valgte ikke at gå til 'ledelsen eller andre centrale aktører' med deres oplevelser.

Hvorfor? Fordi det var folk fra netop ledelsen, der stod bag krænkelsen.

Det rejser naturligvis spørgsmålet om inhabilitet, når ledelsen efterfølgende beder om at få omskrevet vidneudsagnene:

- Kan I afvise, at ledelsen kan være inhabil i spørgsmålet om identifikation af de involverede, når rapporten fortæller, at folk fra ledelsen stod bag krænkelser?

- Det kan vi på baggrund af rapport-arbejdet ikke hverken af- eller bekræfte, lyder det skriftlige svar fra Kvinfo, der også har udarbejdet en MeToo-rapport for mediehuset Politiken, hvor der indgår masser af fritekst fra de krænkede.

Morten Østergaard (RV) tøvede på spørgsmålet om, hvorvidt Lotte Rods (RV) krænker kunne bliver minister, da Ekstra Bladets journalist mødte ham ved Folketingets åbning i oktober 2020.

Fortiede leders krænkelser

Sager om krænkelser har revet og flået i de radikale, der ellers ville gøre sig til bannerfører for et åbent opgør med sexisme.

Den forhenværende leder, Morten Østergaard, måtte trække sig i vanære, fordi han flere gange havde forulempet kvinder.

Og selvom den nuværende leder, Sofie Carsten Nielsen, kendte til flere af Østergaards sager, afholdt de to alligevel et såkaldt 'sexisme-døgn', hvor de under overskriften 'vi vil ikke tie' talte om vigtigheden af at få alt frem i lyset, så kulturen kunne ændres.

Østergaards fortrædeligheder blev ikke nævnt med ét ord.

Vidner gav klart samtykke

Måske var det sexisme-døgnets skåltaler om åbenhed, som vidnerne i Kvinfos rapport tænkte på, da de gav samtykke til, at deres oplevelser måtte indgå i rapporten.

Dem, der åbent fortalte om deres oplevelser, havde i hvert fald skrevet under på følgende passus i undersøgelsen:

'Ved at besvare spørgeskemaet giver I samtykke til, at KVINFO må benytte jeres anonymiserede svar i undersøgelsen.'

Men her skred den organisatoriske ledelse altså ind og bad om yderligere anonymisering.

Vidne: Hvor blev min historie af?

DR har talt med en af de krænkede i partiet, der undrer sig over, hvordan rapporten endte med at se ud.

- Hvad? Hvad sker der lige hér? Hvor var min historie, tænkte jeg, da jeg læste Kvinfos rapport, sagde kvinden til DR.

Læs mere i artiklen her:

Nyt Metoo-tilfælde: Klagede over Sofie Carsten

Sofie Carsten tavs om krænkelser

Sofie Carsten Nielsen, leder af de radikale, har gennemgået en bemærkelsesværdig forandring på et halvt år.

I efteråret - før afsløringerne om de mange sex-krænkelser i sit parti - bekendtgjorde hun højt og helligt, at hun 'ikke ville tie' i den slags sager.

Det skete under det såkaldte 'sexisme-døgn', som partiet afholdt for at sætte fokus på vigtigheden af at tale åbent om krænkelser, så man kunne ændre kulturen.

Men nu har piben fået en anden lyd. Faktisk har piben slet ingen lyd.

Ekstra Bladet har gang på gang forsøgt at få svar på, hvad Sofie Carsten Nielsen selv kendte til de cirka 30 henvendelser, der i tidens løb er indberettet partiets ledelse om krænkelses-sager.

Sofie Carsten Nielsen har ikke planer om flere sexisme-døgn

Og om de sager, som folk i ledelsen følge vidneudsagn selv har stået bag.

Og hvorfor partiets ledelse bad Kvinfo om at anonymisere vidneudsagn i en rapport om krænkelser hos de radikale, selvom vidnerne selv havde givet samtykke til, at de måtte fremgå af rapporten.

Hver gang har hun afvist at være med.

Hun har i stedet henvist til partiets landsformand, Svend Thorhauge, der endnu ikke er vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser.