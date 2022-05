Radikale frygter for medarbejdere: - Vi kan ikke stå inde for Melchiors raskmelding

Farcen om EU-parlamentsmedlemmet Karen Melchior (R) når hidtil usete højder.

Og Radikale Venstres landsformand straksindkalder nu den 41-årige radikale politiker for at få styr på situationen.

Ekstra Bladet kunne mandag beskrive, hvordan Karen Melchior i weekenden blev vraget som partiets EP-kandidat i København, fordi hele tre kandidater stod klar i kulissen til kampvalg. Melchior udeblev dog fra opstillingsafstemningen i sin kreds, og så gav det sig selv. Melchior var færdig.

Blot en time efter at nyheden om Melchiors udeblivelse slap ud, raskmeldte politikeren sig imidlertid pludselig på Facebook efter to måneders sygeorlov fra EU-Parlamentet.

Raskmeldingen har ikke været drøftet eller annonceret til hverken Radikale Venstres landsordganisation og forretningsudvalg eller til Radikale Venstre Hovedstaden.

Forretningsudvalg står af

Og det får nu landsformand Mikkel Irminger Sarbo til at tale med store bogstaver:

'Det er glædeligt, at Karen har fået det bedre. Men det kommer som en stor overraskelse for os, at Karen nu har genoptaget arbejdet, for i forretningsudvalget kan vi desværre ikke stå inde for, at det på det aktuelle grundlag kan gøres på en for medarbejderne betryggende måde,' lyder det fra landsformanden i en kommentar til Ekstra Bladet, hvori han forklarer, at Karen Melchior nu skal stå skoleret over for partiet. Igen:

'Vi imødeser derfor et møde med Karen om situationen hurtigst muligt.'

Ekstra Bladet har set fotodokumentation af Karen Melchior, der i går deltog fysisk i plenarsamlingen i Strasbourg i forbindelse med raskmeldingen.

Ekstra Bladet har flere gange henvendt sig til Karen Melchior siden mandag. Politikeren er dog ikke vendt tilbage.

Stemte under sygdom

Siden 2021 har Ekstra Bladet afdækket, hvordan flere af Melchiors ansatte er flygtet fra hende, da arbejdsmiljøet var ulideligt på grund af blandt andet Melchiors hidsige udfald.

Senere kunne vi fortælle, at Karen Melchior 1. marts stemte i EU-Parlamentet under sin sygemelding, selvom den radikale ledelse forinden havde understreget, at hun burde lade være.

Landsformand i Radikale Venstre Mikkel Irminger Sarbo løftede allerede pegefingeren i februar, da Karen Melchior stemte hundredvis af gange, selvom om hun var sygemeldt.

'Det undrer mig meget. Karen er sygemeldt og bør derfor ikke stemme,' skrev Mikkel Irminger Sarbo i en sms til Ekstra Bladet.

Det samme gjorde kredsformand i København Søs Haugaard. Efter at Karen Melchior har valgt at blæse på den radikale ledelse, har Søs Haugaard gentaget anbefalingen om ikke at stemme.