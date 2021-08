Radikale: Håber at se Kristian igen

Der er ikke mange ord eller forklaringer at hente fra de radikale, når det gælder nyheden om, at partiets fremtrædende retsordfører, Kristian Hegaard, udtræder af Folketinget efter flere sager om befamlinger.

- Vi er triste over Kristians beslutning, men efter at have hørt hans begrundelser, er vi enige i hans beslutning og tager den til efterretning, hedder det i en pressemeddelse, hvor der dog også er plads til lidt trøst:

- Vi håber at se Kristian i politik igen på et tidspunkt, står der videre.

Det har foreløbig ikke været muligt for Ekstra Bladet at få mulighed for at stille opfølgende spørgsmål.

Og det er der umiddelbart heller ikke udsigt til at få:

- Af hensyn til de involverede parter har vi ikke yderligere kommentarer, skriver partiet.

Ifølge Kristian Hegaards egen Facebook-opdatering, så har han været involveret to sager om befamlinger. Så sent som for et par måneder siden, var han til samtale med partileder Sofie Carsten Nielsen om en sag.

Ikke desto mindre skete det altså igen efterfølgende.

