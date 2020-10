Radikale holder hemmeligt #metoo-møde

Et ordinært gruppemøde på Christiansborg for Radikale Venstre om krænkelser er flyttet til et hemmeligt sted i sidste sekund

De radikale holder onsdag gruppemøde, hvor blandt andet den aktuelle krænkelsessag er på dagsordenen.

Mødet skulle som sædvanligt have været afholdt i partiets gruppeværelse på Christiansborg kl. 11.30 ifølge Folketingets hjemmeside.

Men partiet har flytte mødet til et hemmeligt sted kort før tid, så de kan holde det i ly for pressen. Det har ikke været muligt at få oplyst stedet efter henvendelse til partiet.

Ekstra Bladet har dog opstøvet de radikale i Den Sorte Diamant - Det Kongelige Bibliotek i København, hvor der kl. 13 er forlydende om, at Morten Østergaard snart kommer ud og giver en kommentar.

Fjernet hænder fra lår

Lotte Rod, som er folketingsmedlem for de radikale, fortalte i midten af september om, at hun har oplevet af blive taget på af partifæller.

- Jeg er blevet taget på både i Radikal Ungdom og i Radikale Venstre, skrev hun.

- Jeg har fjernet hænder fra mine lår, og jeg kan nævne flere eksempler på upassende berøringer, siger hun til DR.

Hun navngav ikke de personer, som har krænket hende, men hun har siden bekræftet, at hun har givet et specifikt navn til partiledelsen.

Østergaard: Intern krænker kan blive minister

Jelved mødte op

Mødet blev flyttet med så kort varsel, at beskeden ikke kom frem til Marianne Jelved i tide. Hun mødte derfor op ved gruppeværelset på Christiansborg til mødets start. Hun har ingen kommentarer til sagen.

Radikale folketingsmedlemmer på stribe har slået fast, at de ikke har krænket partifællen Lotte Rod.

Men hos den radikale leder, Morten Østergaard, falder svaret knap så kategorisk.

Østergaard slingrer

Nok lagde Østergaard ud med at svare 'nej', da han af en gruppe journalister blev spurgt, om han er krænkeren.

Men kort efter valgte den radikale leder at korrigere sit svar over for Jyllands-Posten.

Her slog han fast, at han hverken ville svare ja eller nej på, om han er krænkeren.

- Jeg vil ikke i hverken denne eller andre sager gå ind i personspørgsmålet. Og når jeg ikke gør det, er det, fordi vi jo har andre sager. Og jeg mener ikke, at måden at håndtere det på er, at man nu kan gå rundt til i princippet alle folkevalgte eller alle tillidsvalgte radikale én for en. Jeg tror, alle kan forstå, at det er ikke måden at håndtere de her sager på, sagde han til avisen.

Rods udmelding kom, umiddelbart inden en lang række kvinder åbent protesterede mod sexisme i politik.

Radikale klapper i om krænker-sag

Påtale

Undervejs har de radikale om nogen gået forrest i kampen mod sexisme. Partiets ligestillingsordfører, Samira Nawa, har eksempelvis påpeget, at Jeppe Kofod (S) ikke burde være blevet udnævnt til udenrigsminister.

Udtalelserne faldt med henvisning til, at Jeppe Kofod tilbage i 2008 havde sex med en 15-årig pige.

Men samtidig har partiet altså også haft sit at slås med på de indre linjer.

- I forhold til den konkrete sag er der handlet. Det skal jeg nok redegøre for over for folketingsgruppen, sagde Morten Østergaard efter statsministerens åbningstale i Folketinget tirsdag.

- Hvad betyder det, at der er handlet?

- Det betyder, at der er gennemført de samtaler og den påtale, som jeg mener er det rigtige i den konkrete sag, sagde Østergaard ifølge Ritzau.

Presset Østergaard vil ikke sætte navn på krænker

De radikales pressechef oplyser, at der vil komme en udtalelse fra partiet efter gruppemødet.