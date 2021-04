Radikale kalder konsekvens af egen lov 'hjerteløs'

'Det her er så hjerteløst'.

Sådan har de Radikales retsordfører, Kristian Hegaard, på Twitter udtrykt sin forfærdelse over, at en ung syrisk kvinde skal sendes ud af Danmark kort før sin studentereksamen.

Kvinden, Aya Abu-Daher, flygtede fra den blodige syriske borgerkrig i 2015 - samme år, som den daværende SR-regering indførte en ny regel om såkaldt 'midlertidig beskyttelsesstatus' til flygtninge.

Og det er paradoksalt nok den regel, der har banet vejen for den 'hjerteløse' hjemsendelse af den unge student.

'Helt forudsigeligt'

Det påpeger den tidligere direktør i Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen, der har fulgt området tæt.

- Det, vi ser her, er en helt forudsigelig konsekvens af den regel, man indførte i 2015, og at man ikke har undtaget eksempelvis studerende, siger han.

Han omtaler reglen om midlertidig beskyttelsesstatus som det egentlige paradigmeskift i dansk udlændingepolitik.

- Det var et kæmpe paradigmeskift. Man tydeliggjorde den politiske vilje til at sende folk tilbage, når det skønnes, at der er fred i deres hjemland. Det er den der gør, at man er så aktiv fra myndighedernes side, siger Jonas Christoffersen.

Står ved lov

Ekstra Bladet har interviewet Kristian Hegaard om, hvilke konsekvenser han vil drage af, at hans eget parti har indført en lov, der kan medføre 'hjerteløse' konsekvenser.

Hegaard påpeger, at de Radikale står ved reglen om midlertidig beskyttelse, men at der skal laves 'nåleøjer' for eksempelvis studerende, så de ikke skal 'sidde og rådne op i et udrejsecenter, når de bidrager til samfundet'.

