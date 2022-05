Radikale på flugt fra Rwanda-lejr

De radikale er efter eget udsagn 'pissed' over regeringens plan om at drive en asyllejr i Rwanda.

Men er de også så 'pissed' over planen, at de vil afvise at gå i regering med Socialdemokratiet efter næste valg, hvis lejren bliver til virkelighed?

Det bliver du desværre ikke klogere på ved at læse denne artikel, for partiets leder, Sofie Carsten Nielsen, vil ikke forholde sig til spørgsmålet.

De radikale har ellers givet Mette Frederiksen magten på et løfte om, at hun ville skabe et 'mere humant asylsystem'. Det står i det såkaldte 'forståelsespapir'. Et løfte, der i de radikales optik, ikke er indfriet, hvis Danmark sender sine asylsøgere til Centralafrika.

Ingen kommentarer: Joachims kedelige sag

Nu må vi må

- Sofie Carsten Nielsen, kan de radikale gå med i regering, hvis de laver en lejr i Rwanda?

- Det har jeg ikke nogen kommentarer til. Der er ikke nogen lejr.

- Men hvis de laver en ..?

- Lad os tage den til den tid, hvis der nogensinde kommer én.

- Din ordfører (Kathrine Olldag, red.) er 'pissed'. Har du det på samme måde?

- Jeg synes, at det er helt vanvittigt.

- Vil du så ikke vælte regeringen for at lave en vanvittig asylaftale?

Det svarede Sofie Carsten ikke på.

Tesfayes asyl-drøm: Brite trak i sjælden nødbremse

I ved, hvad jeg mener

Lidt flere ord - men ikke mange - kommer fra partiets indfødsretsordfører, Zenia Stampe:

- Kan de radikale gå med i regering, hvis man laver en lejr i Rwanda?

- Det skal vi nok melde ud på på et andet tidspunkt.

- Hvad synes du?

- Jeg har en helt klar holdning til det. Det er der ingen grund til at lægge skjul på.

- Men selve holdningen vil du gerne lægge skjul på?

- Men jeg har også respekt for, at vi lige skal have tid til at diskutere, hvordan vi forholder os til det i vores gruppe. Men der er ingen tvivl om, hvad jeg mener, det tror jeg også, at folk godt ved, slutter hun.