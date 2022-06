Radikale på mink-flugt

De Radikale kalder mink-sagen en skandale, men tøver med at få advokater til at granske sagen

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, tøver ikke med at kalde mink-sagen for det, det er: 'en skandale'.

Alligevel tøver partiet med at få skandalen vurderet af uafhængige advokater for at se, om statsminister Mette Frederiksen kan bringes for en rigsret.

- Det har jeg ikke truffet nogen beslutning om, lyder det fra Steenberg.

Den afventende holdning kommer efter, at Mink-kommissionen har offentliggjort sit rædselskabinet af en rapport, der ikke bare understreger, at flere af landets øverste embedsmænd kan drages til ansvar for deres virke.

Herunder Statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen og rigspolitichef Torkild Foged.

Det er også påvist, at Socialdemokratiets daværende fødevareminister Mogens Jensen løj for Folketinget, og at han i dagevis vidste, at regeringen handlede ulovligt omkring aflivningen af alle mink.

Og så vildledte statsministeren ikke at forglemme hele befolkningen groft, fastslår kommissionen.

- Andreas Steenberg, hvad er der egentlig at rafle om i forhold til at få advokater til at se på det her?

- Som jeg sagde, så træffer vi ikke nogen beslutning i dag. Jeg ved godt, at I gerne vil have det, men det kommer vi ikke til nu, lød det fra Steenberg, der derefter smuttede fra flere af pressens spørgsmål.