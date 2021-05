Radikale raser: - Danskere chikaneres ud af landet

Der er for mange dansk-internationale par, der kæmper med at leve sammen i Danmark, fordi reglerne på området er for stramme. Det er ren chikane, lyder det nu fra Radikale Venstre

Søndag kunne Ekstra Bladet fortælle historien om danske Camilla Vanslette og hendes amerikanske mand John, der på papiret er et af de heldige par, der er lykkedes med at blive familiesammenført i Danmark.

Men parret har oplevet reglerne som alt andet end fornuftige og finder dem både umenneskelige og direkte skadelige for integrationen af udenlandske ægtefæller i Danmark.

På grund af reglerne om processuelt ophold gik der eksempelvis et helt år, før John måtte deltage i det danske samfund, fordi man hverken må arbejde, deltage i frivilligt arbejde eller gå på sprogskole, mens ansøgningen behandles.

- Systemet er lavet sådan, at håbet er, at man dropper det og giver op. Sådan har vi oplevet det, og det er rigtig hårdt, fortæller Camilla Vanslette til Ekstra Bladet.

Et paradoks

Sagen får nu Radikale Venstre til at reagere. Partiets politiske ordfører, Andreas Steenberg, vil således endnu engang have udlændinge- og integrationsministeren på banen, fordi han mener, at sagen er et eksempel på 'ren chikane'.

- John har jo spildt et år af sit liv, som han kunne have brugt på at lære dansk eller arbejde. I mine øjne er reglerne ren chikane, som kun har til formål at få danskere til at opgive at leve i Danmark sammen med deres udenlandske ægtefælle, siger Andreas Steenberg.

Radikale Venstre foreslår derfor, at man tillader udenlandske ægtefæller at komme på sprogskole og i arbejde med det samme, så de hurtigt bliver en del af samfundet. Partiet vil desuden halvere den maksimale sagsbehandlingstid, så den kommer ned på fem måneder.

- Det er helt rimeligt, at danskeres udenlandske ægtefæller skal integrere sig, og derfor er det jo paradoksalt, at reglerne i dag forhindrer dem i at komme i gang, siger Andreas Steenberg.

Politisk ordfører i Radikale Venstre, Andreas Steenberg. Foto: Anthon Unger

Lang sagsbehandlingstid er en del af chikanen

Han har mandag stillet flere spørgsmål til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) på baggrund af sagen om Camilla og John. Blandt andet, hvad den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for familiesammenføring er, og om der arbejdes for at nedbringe den.

- Jeg er helt sikker på, at man sagtens kunne behandle sådan en sag meget hurtigere, hvis man ville, men det sender et signal i sig selv, at det tager utroligt lang tid og koster mange penge. Det er en del af chikanen.

- Hvordan kan du egentlig vide det?

- For nogle år siden kom det frem i sager om udvisning af børn, at der var allokeret seks timer til at afgøre én sag. Derfor tror jeg ikke på, at det tager ti måneder at afgøre en sag om familiesammenføring. Det er et spørgsmål om prioritering og ressourcer.

- Nu er det jo ikke første gang, at jeres parti går ind i de her sager, men der er ikke sket så meget endnu. Har I gjort nok, synes du?

- Ja, det synes jeg. Vores udfordring er, at det store politiske flertal, også den borgerlige del, støtter reglerne.

- Vi sidder lidt i en benlås, som vi dog kan være med til at åbne op for ved at blive ved og ved med at bringe forholdene frem. Så håber jeg, at flere vil ryste på hovedet af reglerne, når de kan se, hvad de rent faktisk gør ved danske statsborgere.