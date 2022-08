Radikale udelukker ikke blokpolitik

De radikale har proklameret et opgør med 'årtiers blokpolitik' efter næste valg - alligevel udelukker partiet ikke en ny regering uden et borgerligt parti

'Vi ønsker at bryde med den gammeldags blokpolitik, som har domineret i årtier.'

Sådan lyder det igen og igen fra de radikale, der derfor vil have både røde og blå partier med i regering efter næste valg.

Men i løbet af de seneste årtier med 'gammeldags blokpolitik' har de radikale selv siddet i regering: Både med Socialdemokratiet og SF og med Socialdemokratiet alene fra 2011 til 2015.

R slår trussel fast og drømmer om regering med røde og blå

De radikale kalder med andre ord også deres egen tid i regering som en del af de seneste årtiers gammeldags blokpolitik, og spørgsmålet er så, om partiet overhovedet kan leve med en SR-regering efter valget.

Det har Ekstra Bladet spurgt de radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, om:

- Inden for de seneste årtier har I været i regering med både S og SF. Førte I så blokpolitik?

- Der var selvfølgelig en blok, der støttede den, men det var en regering, der arbejdede hen over midten og lavede mange aftaler hen over midten.

S-R-SF vil være blokpolitik

- Men hvis der har været 'årtier med blokpolitik', så må vi jo mene, at I førte blokpolitik under SR-regeringen?

- Nu vil vi jo gerne have Venstre og de konservative eller andre borgerlige med i regering. Og ja, det er jo så et brud med det, der var under Helle Thorning-Schmidt (og de radikales daværende leder, Margrethe Vestager, red.).

- Så det vil stadig være blokpolitik, hvis Socialdemokratiet og de radikale og måske SF går sammen?

- Ja, det vil det være. Det er jo derfor, vi går efter at få denne her brede regering med både røde og blå partier. Det er ikke et ultimativt krav, men nu må vi jo se, om vi kan få de forskellige partier med på det.

- Så Venstre eller de konservative skal med i regering, ellers er det blokpolitik?

- Det er det, vi går efter, men vi har ingen ultimative krav.

- Kan I leve med en SR-regering igen?

- Det kommer så an på indholdet, men vi håber, at vi kan få Venstre, de konservative og Socialdemokratiet til at lave en regering sammen. Men som sagt: ingen ultimative krav, siger Andreas Steenberg.