Radikale udelukker ikke et modtagecenter i Rwanda

Hvis en række betingelser er opfyldt, vil De Radikale ikke udelukke at indgå i en politisk aftale med regeringen, der omfatter et modtagecenter i Rwanda.

- Det kan man ikke udelukke. Hvis de betingelser er der, ja, så kan det ikke udelukkes, siger udlændinge- og integrationsordfører Christian Friis Bach.

Spørgsmålet om et modtagecenter i Afrika har været kilde til langvarige spændinger mellem De Radikale og den tidligere regering. Men i forbindelse med regeringsforhandlingerne fandt parterne hinanden i et kompromis.

Radikale fik, inden partiet så besluttede at afvise et regeringssamarbejde, forhandlet en tekst, som partiet kan stå på mål for.

Rwanda er dog ifølge Friis Bach ikke et land, hvor der kommer mange flygtninge igennem.

Det vigtige for ham og Radikale er, at det bliver bæredygtige løsninger, hvor man sikrer ruter og har sikre tredjelande med ordentlig asylbehandling.

Før valget lød det fra De Radikale, at partiet afviste at støtte en regering, hvis den arbejdede videre med planerne om et modtagecenter i Rwanda, hvilket Socialdemokratiet i flere år har stået fast på at ville.

Kompromisset i regeringsgrundlaget blev, at man vil arbejde videre med et modtagecenter i et tredjeland. Men det skal ske i EU-regi eller med andre europæiske lande, og alle konventioner og internationale aftaler skal være overholdt.

Disse formuleringer står De Radikale ifølge ordføreren på mål for. Afgørende for partiet har det været, at Danmark ikke går enegang.

De Radikale og Christian Friis Bach, der har en fortid som generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, arbejder i øjeblikket på nye modeller for bæredygtige løsninger for migration.

De omfatter, fortæller han, også modtagecentre i tredjelande. Kernen i arbejdet er en ny og udvidet Tyrkiet-model, inspireret af den aftale EU indgik med Tyrkiet i 2015, hvor EU betaler Tyrkiet for at huse migranter.

- Der er forskellige modeller, man kan se på, og noget af det har modtagecentre, og noget af det er bare at sikre tredjelande og ruter. Det arbejder vi med, siger Friis Bach.

Ledende næstformand i EU-Kommissionen Margrethe Vestager, som søndag er gæst ved De Radikales nytårsstævne i Nyborg, vil ikke kommentere 'national politik'. Hun siger generelt om modtagecentre:

- Det, som er øverst på dagsorden for min kollega, som arbejder med det her, er hele migrationspagten. Den er en kombination af legal indvandring, øget ekstern grænsekontrol og en anden behandling af de mennesker, som kommer. Og aftaler om tilbagesendelse af de mennesker, som kommer, så der bliver en bedre balance.

Hun har ikke kendskab til, at EU-Kommissionen arbejder med planer om modtagecentre i lande uden for EU.

- Jeg ved ikke, hvad min kollega går og overvejer. Men det er ikke noget, der er blevet diskuteret i Kommissionen. Og det er ikke noget, som jeg har været med til, siger Vestager.